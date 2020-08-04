Hırsızlık suçuna tutukluluk kararı

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da meydana gelen sirkat ve sahtekârlıkla kredi temini suçları ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar Mohamed Ali Ahmed Alhadiri ve Iasemin Ozdzhanoğlu’nun ardından Mohamed Rıza Elmagour, Mustafa Sevimer ve Maryna Vahschenco bugün teminat maksatlı mahkeme huzuruna çıkarıldılar. Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlı Mohamed Rıza Elmagour ve Maryna Vahschenco’yu 1 ayı aşmamak üzere cezaevine karar verirken, zanlılar Mohamed Ali Ahmed Alhadiri, Iasemin Ozdzhanoğlu ve Mustafa Sevimer’in yargılanıncaya dek yurtdışına çıkışını yasaklayarak, haftada bir gün ispatı vücutta bulunmalarına, Mohamed Ali Ahmed Alhadiri ve Iasemin Ozdzhanoğlu’nun 10’ar bin TL, Mustafa Sevimer’in 5 bin TL nakit teminat yatırması ayrıca zanlı Mustafa Sevimer için iki kefilin 100’er bin TL şahsi kefalet senedi imzalaması koşuluyla tutuksuz yargılanmasına karar verdi.

BANKA KARTINI KULLANDI

Mahkemede yeminli şahadet veren Polis memuru Kazım Sevinç, olguları şöyle aktardı.

Polis, zanlılar Mohamed Ali Ahmed Alhadiri, Iasemin Ozdzhanoğlu, Mohamed Rıza Elmagour, Mustafa Sevimer ve Maryna Vahschenco’nun sirkat ve sahtekârlıkla kredi temini suçlarına adının karıştığını bildirdi.

Polis, 25 Temmuz 2020 tarihinde saat 18.50 sıralarında Lefkoşa'da, Şht. Ahmet Ruso Caddesi üzerinde faaliyet gösteren Han Market isimli işletmeye giren zanlı Mohamed Ali Ahmed Alhadiri’nin Mesut Ağay’a ait banka kartını market sorumlusu Hasan Han’a vererek kendi telefonuna 2 GB internet paketi yüklettiğini ve bu yolla 55 TL parayı kart içerisinden çekip sirkat ettiğini belirtti.

TELEFONUNU SATTILAR

Polis, zanlılar Mohamed Rıza Elmagour, Mustafa Sevimer ve Maryna Vahschenco’nun Mesut Ayağ’a ait Redme Note 8 marka cep telefonunu Lefkoşa’da tespit edilemeyen bir telefoncuya sattıklarını söyledi.

Polis, zanlı Mohamed Rıza Elmagour’un Fatimah S.J Shakarahı’ye ait Iphone 11 Pro marka cep telefonunu, borcuna karşılık Ömer Alkaya’ya verdiğinin tespit edildiğini anlattı.