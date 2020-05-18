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Hırsızlık soruşturması devam ediyor

Haspolat bölgesinde meydana gelen müstahdem tarafından hırsızlık suçları ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar S.Ç, E.A ve E.A. bugün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

18 Mayıs 2020 Pazartesi 15:31
Hırsızlık soruşturması devam ediyor
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Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

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Haspolat bölgesinde meydana gelen müstahdem tarafından hırsızlık suçları ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar S.Ç, E.A ve E.A. bugün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Yücel Kuşcuoğlu, zanlı S.Ç’nin, E.A ve E.A. ile birlikte müstahdem tarafından sirkat suçuna methaldar olduğunu belirtti. Kuşcuoğlu, zanlı S.Ç’nin, E.A ile birlikte 24 Nisan 2020 ile 03 Mayıs 2020 tarihleri arasında Haspolat’ta DTG Dayanıklı Tüketim LTD. isimli işyerinde müstahdem olan zanlıların işyerinin deposundan 74 bin 230 TL değerindeki beyaz eşya ve küçük ev aletlerinin sirkat edilmesiyle methaldar olduklarını söyledi. Polis, sirkat edilen bazı eşyaların bulunduğunu, bazı eşyaların ise arandığını belirterek, 3 zanlının da 4 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlıların 4 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

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