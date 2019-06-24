Hırsızlık sefası bir gün sürdü

HIRSIZLIK SEFASI BİR GÜN SÜRDÜ

22.6.19 tarihinde birlikte kaldığı amca oğlunun parasını, kimlik kartını, ehliyetini ve kredi kartı ile aracını çalarak kayıplara karışan Gazimağusa sakini B.Ş (Bircan Şahin) (K-38) 23.6.19 tarihinde polis tarafından tespit edilerek tutuklandı.

Zanlı ek tutukluluk talebiyle bugün 24.6.19 tarihinde Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarıldı.

Tahkikat memuru Mehmet Emin Doğan vermiş olduğu yeminli şahadetinde zanlının 22.6.19 tarihinde kendi evinde birlikte kaldığı amca oğlu O.Ş' nin uyumakta olduğu esnada cüzdanı içerisinde bulunan 750 TL, 300 Euro, kimlik kartı, ehliyet, kredi kartı ve FH.837 plaka nolu aracını sirkat ederek kayıplara karıştığını aktardı.

Zanlının bir gün sonra 23.6.19 tarihinde İskele' de tespit edilerek tutuklandığını, 300 Euro ile 330 TL yanında diğer evrakların da bulunduğuna vurgu yaptı.

Tahkikat memuru Doğan tahkikatını salimen sürdürebilmesi için zanlı aleyhine 2 gün tutukluluk emri verilmesini talep etti.

Önündeki şahadeti değerlendiren yargıç Umut İnan zanlının 2 gün süreyle poliste tutuklu kalması yönünde emir verdi. (MHA)