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Hırsızlık olayında gelişme

Hırsızlık olayında gelişme

21 Ağustos 2019 Çarşamba 15:23
Hırsızlık olayında gelişme

19.08.2019 tarihli basın Bülteninde, 18.08.2019 tarihinde, A.A. (E-27) ve G.D. (E-23),’nin Güvercinlik Yol kavşağında park halinde bulunan Havva Yıldız ÖZDAMAR’a ait aracı mal sahibinden izinsiz olarak alıp sürdükleri tespit edilmiş ve olayla ilgili olarak yürütülen ileri soruşturmada, adı edilenlerin 19.08.2019 tarihinde de, GKRY Bölgesinde Larnaka’da faaliyet gösteren bir oto galeri içerisinde bulunan iki adet salon aracı çaldıktan sonra kanunsuz yollardan KKTC’ye geçirdikleri tespit edilmişti.  A.A. ve meseleyle bağlantısı olduğu tespit edilen O.Ç.(E-23) tutuklanmış olup, G.D. ise arandığı bildirilmişti.

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Meseleyle ilgili aranmakta olan G.D. tespit edilerek tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

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