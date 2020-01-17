Hırsızlık çetesine 6 gün ek tutukluluk

19-20.11.2019, 31.12.2019 ve 10.01.2020 tarihlerinde Gazimağusa Glapsides bölgesinde ve Yeni Boğaziçi köyünde 3 eve girmek suretiyle çeşitli ziynet eşyaları sirkat eden Mehmet Ümit Horç (E-37), Halil Dağlı (E-29) ve Derya Tat (K-32) 13.01.20 tarihinde polis tarafından tespit edilerek yakalanmış, 14.01.20 tarihinde ev açma, sirkat, kasti kasar ve mülke tecavüz suçlamasıyla Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarılarak haklarında üçer gün tutukluluk emri temin edilmişti.

Zanlılar bugün 17.1.20 tarihinde ek tutukluluk talebiyle yeniden yargıç huzuruna çıkarılarak haklarında altışar gün ek tutukluluk emri temin edildi.

İddia makamı adına mahkemede yemin altında şahadet veren polis memuru Halil Metin olgular ve gelişmelerle ilgili bilgi aktardı. Metin şahadetinde, zanlı 1 ve 2 nin19-20.11.19 tarihinde Glapsides bölgesinde H.G’ ye ait ikametgâha giriş yaptıklarını ancak herhangi bir şey almadan çıkış yaptıklarını belirtti. Zanlı 1 ve 2 nin 31.12.19 akşamı bu sefer zanlı 3’ ün kullandığı araç ile Glapsides bölgesinde S.K’ na ait ikametgâh içerisinden 2 çift küpe, 2 adet inci kolye, bir adet bilezik ve bir adet altın küpe sirkat ettiklerini belirten tahkikat memuru zanlı 1 ve 2 ‘nin zanlı 3 kullanımındaki araç ile 10.01.20 tarihinde Yeni Boğaziçi köyünde H.A’ un ikametgâhınazor kullanmak suretiyle giriş sağladıklarını söyledi. zanlı 1 ve 2 nin H.A’ ya ait ikametgâhta yatak odasında muhafaza edilen 12 adet gümüş KKTC kuruluş lirasını sirkat ettiklerini belirten polis memuru Metin, zanlıların şikayet üzerine 13.01.20 tarihinde tespit edilerek tutuklandıklarını, zanlı 2 nin zanlı 1 ve zanlı 3 ile birlikte bu suçları işlediğine dair gönüllü ifade verdiğini söyledi.

Zanlıların kamera görüntülerinden ve zanlı 2 nin vermiş olduğu gönüllü ifadeden bu suçları işlemiş olduklarının tespit edildiğine değinen Bulut, zanlı 3’ ün sadece araç kullandığı ve araçtan inmediğine dair şahadet dışında şu ana kadar ellerinde başka bir şahadetin olmadığına değindi.

Temin edilen tutukluluk süresi içerisinde olay esnasında kullanılan levyenin bulunarak emare alındığına değinen Bulut, ikametgâhlarda yapılan aramada ise bir adet kayıt cihazı, yanında sirkat edilen ziynet eşyalarından bazılarının bulunduğunu ve bunları müştekinin tanıdığını belirtti.

Telefon dökümleri ile ilgili raporların henüz kendilerine ulaşmadığına vurgu yapan Bulut tahkikatın selameti açısından zanlılar aleyhine 6 şar gün tutukluluk emri verilmesini talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler zanlıların 6 gün süreyle poliste tutuklu kalmaları yönünde emir verdi. (MHA)