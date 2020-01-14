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Hırsızlık çetesi yakayı ele verdi

Uzun süreden beri Gazimağusa ve çevre köylerde birçok ev açma ve sirkat suçu işleyen hırsızlık şebekesi elemanları polisin yaptığı başarılı soruşturma sonucu yakayı ele verdiler.

Hırsızlık çetesi yakayı ele verdi

Uzun süreden beri Gazimağusa ve çevre köylerde birçok ev açma ve sirkat suçu işleyen hırsızlık şebekesi elemanları polisin yaptığı başarılı soruşturma sonucu yakayı ele verdiler.

14 Ocak 2020 Salı 17:33
Hırsızlık çetesi yakayı ele verdi

19-20.11.2019, 31.12.2019 ve 10.01.2020 tarihlerinde Gazimağusa Glapsides bölgesinde ve Yeni Boğaziçi köyünde 3 eve girmek suretiyle çeşitli ziynet eşyaları sirkat eden Mehmet Ümit Horç (E-37), Halil Dağlı (E-29) ve Derya Tat (K-32) 13.01.20 tarihinde polis tarafından tespit edilerek yakalandı.

Zanlılar bugün 14.01.20 tarihinde ev açma ve sirkat, kasti kasar ve mülke tecavüz suçlamasıyla Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarılarak haklarında üçer gün tutukluluk emri temin edildi.

İddia makamı adına mahkemede yemin altında şahadet veren polis memuru Halil Metin olgularla ilgili bilgi aktardı. Metin şahadetinde zanlı 1 ve 2 nin 19-20.11.19 tarihinde Glapsides bölgesinde H.G’ ye ait ikametgâha giriş yaptıklarını ancak herhangi bir şey almadan çıkış yaptıklarını belirtti. Zanlı 1 ve 2 nin 31.12.19 akşamı bu sefer zanlı 3’ ün kullandığı araç ile Glapsides bölgesinde S.K’ na ait ikametgâh içerisinden 2 çift küpe, 2 adet inci kolye, bir adet bilezik ve bir adet altın küpe sirkat ettiklerini belirten tahkikat memuru zanlı 1 ve 2 ‘nin zanlı 3 kullanımındaki araç ile 10.01.20 tarihinde Yeni Boğaziçi köyünde H.A’ un ikametgâhına zor kullanmak suretiyle giriş sağladıklarını söyledi. zanlı 1 ve 2 nin H.A’ ya ait ikametgâhta yatak odasında muhafaza edilen 12 adet gümüş KKTC kuruluş lirasını sirkat ettiklerini belirten polis memuru Metin, zanlıların şikayet üzerine 13.01.20 tarihinde tespit edilerek tutuklandıklarını belirtti. Zanlı 2 nin mesele ile ilgili gönüllü ifade verdiğini, zanlı 1 ve 3 ile birlikte bu suçları işlediğini itiraf ettiğine değinen Metin zanlılar aleyhine 3 gün tutukluluk emri verilmesini talep etti.

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3 günlük süreye itiraz etmeyen savunma avukatı tahkikatla ilgili polis memuruna bazı sorular yönetti. Savunma avukatının kamera görüntüleri ile ilgili sorduğu soruya tahkikat memuru verdiği cevapta, zanlıların kamera görüntülerinden ve zanlı 2 nin vermiş olduğu gönüllü ifadeden bu suçları işlemiş olduklarının tespit edildiğine değinerek zanlı 3’ ün sadece araç kullandığı ve araçtan inmediğine dair şu ana kadar ellerinde başka bir şahadetin olmadığına değindi.

Savunma avukatı zanlı 2’ nin keser sapı ile ayaklarından dövüldüğünü iddia etti.

Zanlıların avukatı yapmış olduğu savunmasında zanlı 2 nin vermiş olduğu ifadesinin gönüllü olmadığına değinerek müvekkilinin keser sapı ile ve özellikle ayaklarına vurulmak suretiyle ifadesinin alındığı ve ne kadar faili meçhul suç varsa bu suçun içine katılmaya çalışıldığı iddiasında bulundu. Tahkikat memuru Metin bu iddia karşısında vermiş olduğu cevapta, “  öyle olsaydı faili meçhul 15 meselemiz var onları da bağlardım. Dövülme olmamıştır, zanlılar doktor muayenesinden geçirilmişlerdir” dedi.

Sunulan şahadet ve tarafların beyanlarını değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler, bu meselenin ciddi ve yaygın olan suçlardan olduğuna değinerek polisin böyle bir ahvalde süreye ihtiyacı olduğunu belirttikten sonra zanlıların üçer gün süreyle poliste tutuklu kalmaları yönünde emir verdi. Ayrıca zanlıların Gazimağusa Devlet Hastanesinde doktor kontrolünden geçirilmeleri yönünde emir verdi. (MHA)

Anahtar Kelimeler:
HırsızMehmet Ümit HorçHalil DağlıDerya Tat
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