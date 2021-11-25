Hırsızlığa 2.5 yıl hapis cezası

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Kuzey Kıbrıs’ta 4 yıldır kaçak yaşam süren, hırsızlık yaparken suçüstü yakalanan Nijeryalı Takudzwa Eugene Nhamburo hakkındaki soruşturma devam ediyor. Hırsızlık için girdiği öğrenci yurdundan çıkmak üzereyken kendisini fark eden yurdun işletmecisi ile güvenlik görevlisini darp eden Mehmet Gürel 'in sağ el serçe parmağında, Ahmet Ekinci'nin ise sol ayak bileğinde kırık oluşmasına neden olmuştu. 27 Ağustos 2020 tarihinde Göçmenköy'de Sammy Lytan Wairagala’ya ait evden Beko marka televizyonu çalmıştı. Polis, güvenlik kameralarında yapılan kontrolde zanlının çaldığı televizyonu çuval içerisine koyup çıktığının tespit etmişti. Polis, zanlının 3 Eylül’de ise Ada Dorm isimli öğrenci yurdundan kime ait olduğu bilinmeyen ve koli içerisinde HP marka dizüstü ile birlikte kaçmaya çalışırken tespit etmişti. Sanığa yapılan muhaceret kontrolünde 2016 yılından beri KKTC'de izinsiz ikamet ettiği ve yasal statüde olmadığı tespit edilmişti.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Fadıl Aksun, Kıdemli Yargıç Şerife Kâtip ve Yargıç Murat Soytaç’ın huzurunda görüşülen karar duruşmasında sanığın aleyhindeki kararı Kâtip açıkladı. Kâtip, sanığın işlediği soygun suçunun ömür boyu hapis cezası öngören en ağır suçlardan olduğuna değindi. Kâtip, sanığın işlediği suçun toplumu huzursuz eden, kamu düzenini bozan ciddi ve vahim suç türlerinden olduğunun altını çizdi. Kâtip, bu tür suçları işleyen ve işleme eğiliminde olan kişilere karşı caydırıcı ve ibret verici cezalar verilmesi gerektiğini belirtti. Kâtip, sanığın lehine ve aleyhine olan tüm hususlara değinip, oybirliği ile 2.5 yıl hapis cezası verdiklerini açıkladı.