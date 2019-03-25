Hırsız Çetin tutuklu yargılanacak

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne’de bir otelin kuaför dükkanında bir müşterinin tezgah üzerinde bıraktığı Samsung C 5 marka cep telefonunu çalan Mehmet Kaan Çetin tutuklanarak bugün Girne’de mahkemeye çıkarıldı.

Lapta polis karakolunda görevli polis memuru Ali Aslan zanlının dikkat suçundan methalder olduğunu söyledi.Aslan zanlının 21 Mart'ta Girne’de bir otelin kuaför dükkanında bir müşterinin tezgah üzerinde bıraktığı Samsung C 5 marka cep telefonunu çaldığını belirtti. Polis, zanlının 22 Mart'ta ise cep telefonunu şifresini kırmak için Girne deki bir telefoncuya verdiğini söyledi. Zanlının önceki gün tespit edildiğini kaydeden polis, benzer birçok suçu ve sabıkası olduğunu belirterek zanlının tutuklu yargılanmasını talep etti.

Mahkeme, zanlıyı bir ayı aşmayacak süre ile cezaevine gönderdi.