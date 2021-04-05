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Hintkeneviri yetiştiren ve kullanan sanığa 14 ay hapis!

Lefke’de, 2020 yılının Nisan ve Ekim ayları içerisinde 1 kök, 21 cm 870 miligram ağırlığında ve 1 kök 70 gram uyuşturucu madde elde ettiği Hintkeneviri türü bitki eken ve ziraatını yapan Sanık Shorat Rajapov, Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi tarafından yargılanarak, 14 ay hapis cezasına çarptırıldı.

05 Nisan 2021 Pazartesi 15:20
Hintkeneviri yetiştiren ve kullanan sanığa 14 ay hapis!
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Kamalı Haber

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Nüvit Gazi, Kıdemli Yargıç Şerife Katip ve Yargıç Umut İnan’dan oluşan mahkeme heyeti aleyhine verilen kararı Yargıç Umut İnan açıkladı.

İnan, sanığın 1 kök 21 cm 870 miligram ağırlığında ve 258 gram ağırlığında Hintkeneviri türü bitki ekip ziraatını yaptığını belirterek, 258 gramlık bitkinin 189 gram 100 miligramının ise bitkinin dalları olduğunu ve söz konusu bitkiden elde edilen uyuşturucu miktarının 70 gram ağırlığında olduğunu kaydetti.

Sanığın benzer sabıkasının bulunmadığını dile getiren İnan, sanığın pişman olduğunu, suçunu kabul ederek adaletin erken tecelli etmesine yardımcı olduğunu ifade etti.

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Sanığa ceza verilirken uyuşturucu maddenin türünün, miktarının, nevi ve mahiyetinin önemli unsurlar olduğunu söyleyen İnan, diğer yandan Hintkenevirinin uyuşturucu türleri arasında en zararsız türlerden birisi olduğunu açıkladı.

İnan, öte yandan bu tür suçların ciddi ve toplumda huzursuzluk ile endişe yarattığına işaret ederek, uyuşturucu kullanımının toplumda da yaygınlık kazandığını anlattı.

Uyuşturucu kullanımının ciddi, tehlikeli ve alışkanlık yarattığını, bu alışkanlıktan kurtulmanın da zor olduğunu dile getiren İnan, uyuşturucu bağımlılığının özellikle gençleri etkisi altına aldığını belirtti.

İnan, sanığın şeker hastası olduğunu ve Hintkeneviri bitkisinin birçok kişi tarafından şeker tedavisinde kullanıldığını kaydederek, şeker hastası olan sanığın da söz konusu bitkiyi bu nedenle yetiştirdiğini savunduğunu açıkladı.

İnan, bu suçların önüne geçilebilmesinin ve kamu yararının düşünülmesinin önem arz ettiğine dikkat çekerek, caydırıcı ve ibret verici bir cezanın verilmesi gerektiğini göz önünde bulundurulduğunu ve sanığa 14 ay hapis cezası verildiğini açıkladı.

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Anahtar Kelimeler:
Shorat Rajapov
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