Hint Keneviri tasarrufu suçlamasıyla bir şahıs tutuklandı

25.8.20 tarihinde saat 22.00 sıralarında Gazimağusa’ da kalmakta olduğu ikametgahta, narkotik ve kaçakçılığı önleme müdürlüğü ekiplerince mahkeme emri ile yapılan arama sonucunda tasarrufunda yaklaşık 1 gr ağırlığında Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve bir adet metal öğütücü bulunan Filistin uyruklu Saleh Zourob (E-23) tutuklandı ve emarelere el konuldu.

Zanlı bugün 26.8 20 tarihinde kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu suçlamasıyla Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarılarak aleyhinde 2 gün tutukluluk emri temin edildi.

İddia makamı adına mahkemede yemin altında şahadet veren polis memuru Osman Üreten, 25.8.20 tarihinde tasarrufunda uyuşturucu madde bulunduğuna dair alınan bilgi üzerine mahkemeden temin edilen arama müzekkeresi tahtında aynı gün zanlı’ nın ikametgâhında arama yapıldığını söyledi.

Zanlı huzurunda yapılan aramada zanlının giymekte olduğu kot pantolonun ön sol cebinde Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan yaklaşık 1 gr ağırlığında madde ve salon içerisinde de uyuşturucu madde kırıntısı ihtiva ettiğine inanılan bir adet metal öğütücü bulunarak emare alındığını söyleyen PM Üreten, suçüstü hali gereği zanlının tutuklandığını belirtti.

Zanlı uyuşturucu madde ve öğütücü’ yü 300 TL karşılığı satın aldı

Zanlının gönüllü bir ifade verdiğini, bahse konu maddeyi ve öğütücüyü 300 TL karşılığında tanımadığı bir şahıstan aldığını itiraf ettiğine dikkat çeken PM Üreten, emare alınan uyuşturucu madde ve öğütücünün gerekli inceleme ve analiz için Lefkoşa’ ya gönderildiğini söyledi.

Zanlının vermiş olduğu gönüllü ifadenin teyit ve tekzibi yanında alınacak ifadeler olduğuna değinen PM Üreten, mesele ile ilgili aranmakta olan bir şahsın olduğuna dikkat çektikten sonra zanlı aleyhine 3 gün süreyle tutukluluk emri verilmesini talep etti.

Savcı yardımcısı Fırat Kızıltunçlar, PM Üreten’ in talep etmiş olduğu 3 gün süreyi 2 gün olarak sınırladıktan sonra huzurundaki şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler zanlının 2 gün süreyle poliste tutuklu kalması yönünde emir verdi.