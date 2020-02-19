Hem suçlu, hem de güçlü!

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne’ye bağlı Çatalköy’de 2019 yılı Kasım ayında CTP Girne Milletvekili Fazilet Özdenefe’nin yeğeni Berk Özdenefe’yi üç yerinden bıçaklayan Ahmet Gömülü hakkındaki yargı süreci devam ediyor.

Adam öldürmeye teşebbüs suçundan yargılanan sanık bugün devam eden duruşmalara çıkarılmak için getirildiği Girne Kaza Mahkemesi’nde olay çıkardı.

Sanık, kendisini duruşma salonuna götürmek isteyen adliyede görevli polis memurlarına hakaretler yağdırdı. Bağırıp mahkemede huzursuzluk çıkaran sanık yargıç emri ile polis tarafından gözaltına alındı. Girne Adli Şube’ye götürülen sanığa cinsel taciz suçundan dava okundu. Sanık daha sonra adliye polislerine teslim edildi.