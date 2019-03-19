Hem eşini, hem baldızını dövdü

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da dün eşi ve baldızını darp eden zanlı Mamurjan Sheripov tutuklanarak bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren polis memuru Cemile Özfadıl olayla ilgili bulguları aktardı. Özfadıl zanlı Mamurjan Sheripov'un 17 Mart 2019 tarihinde Lefkoşa'da meydana gelen darp suçlarından methaldar olduğunu söyledi. Polis Zanlının 17 Mart 2019 tarihinde saat 23.00 raddelerinde Lefkoşa'da birlikte ikamet ettiği eşi N.S'nin kendisini aldattığı gerekçesiyle sağ eli ile itip ikametgahın salonu içerisinde bulunan yemek masası üzerine düşmesine neden olup darp ettiğini söyledi. Polis zanlının ayrıca yine aynı evde ikamet eden baldızı S.S'yi kavgayı ayırmaya çalıştığı gerekçesiyle sağ eli ile itip duvara çarpmasına neden olduğunu mahkemeye aktardı. Polis memuru Cemile Özfadıl mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın tamamlandığını zanlının 2017 içerisinde yine eşini darp ettiğini ancak şikayetin geri çekildiğini belirterek zanlının mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti. Polis ayrıca zanlının Türkmenistan uyruklu olduğunu ve KKTC'de çalışma izinli bulunduğunu söyledi.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan zanlının yurtdışına çıkışının yasaklanması 1 gün ispati vücut etmesi ve KKTC vatandaşı muteber 2 kefilin 40 bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.