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Hem dövdü hem tehdit etti

Lefkoşa’da kız arkadaşını ciddi şekilde darp eden ve kız arkadaşına ciddi şiddet kullanma tehdidinde bulunan zanlı Osman Özkul, tutuklanarak bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

19 Eylül 2020 Cumartesi 17:48
Hem dövdü hem tehdit etti
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Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da kız arkadaşını ciddi şekilde darp eden ve kız arkadaşına ciddi şiddet kullanma tehdidinde bulunan zanlı Osman Özkul, tutuklanarak bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

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Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Kadına Karşı Şiddeti Önleme Şubesi’nde görev yapan polis memuru Alparslan Yavuz Olayla ilgili bulguları aktardı. Yavuz, zanlı Osman Özkul’un “Ciddi Darp”, “Kasti Hasar” ve “Şiddet tehditi” suçlarından methaldar olduğunu belirtti. Yavuz, Lefkoşa’da,  19 Eylül 2020 tarihinde ve saat 01.30 sıralarında zanlı ile kız arkadaşının kıskançlıktan dolayı tartıştığını kaydederek, zanlının kız arkadaşının kullanımındaki HK 660 plakalı aracı ile Yakın Doğu Üniversitesi istikametinden Dikmen istikametine giderken Lefkoşa Mezarlığı önüne geldiğinde kız arkadaşının defalarca  kafasına ve yüzüne vurduğunu ve Yakın Doğu Üniversitesi’ni geçtikten sonra isimsiz toprak yol üzerinde kafasına, yüzüne, eline ve boynuna vurup saçını çekerek ciddi bir şekilde darp eyleminde bulunduğunu vurguladı.

Zanlının, kız arkadaşının giymekte olduğu  Steps marka tulumun kol demirini kopararak kız arkadaşını kasti hasara uğrattığını ifade eden Yavuz, zanlının aynı zamanda kız arkadaşına “Arkadaşının telefon numarasını vermezsen seni öldürürüm” ve “Polise gidersen de ilişkimiz olduğunu ailene söylerim” demek suretiyle şiddet kullanma tehditlinde bulunduğunu mahkemeye aktard. Yavuz, müştekinin aynı gün doktordan darp raporu aldığına işaret ederek, zanlının şikayet üzerinde tutuklandığını anlatt.  Yavuz, soruşturmanın henüz yeni başladığını dile getirerek, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Gülay Süleymanoğlu, tahkikatın salimen yürütülebilmesi adına zanlının aleyhine 3 gün tutukluluk emri verdi.
 

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Anahtar Kelimeler:
Osman Özkul
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