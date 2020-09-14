Hem cinsel istismar hem de fantazi!

Zanlı bugün 14.9.20 tarihinde 16 yaşından küçük çocuğa cinsel tecavüze teşebbüs, 16 yaşından küçük çocuğu zorla alıkoyma ve 16 yaşından küçük küçük çocuğa cinsel istismar suçlamasıyla yeniden Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarılarak ileride görüşülecek davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla teminata bağlanarak serbest kaldı.

İddia makamı adına bu günkü mahkemede hazır bulunan tanık polis memuru Mustafa Çebi, yemin altında verdiği şahadette, zanlının 2018 Eylül ayı içerisinde Gazimağusa’da, ikametgâhının yatak odasında o tarihte 15 yaşında olan komşusu İ.D’ nin anüsüne cop a benzer bir cisim sokmaya teşebbüs etmesiyle ilgili aleyhinde tafsilatı verilen suçlamaların getirildiğini söyledi. Zanlının şikâyet üzerine derdest emri gereği 10.9.20 tarihinde tutuklandığını, 11.9.20 tarihinde çıkarıldığı mahkemede hakkında 3 gün tutukluluk emri temin edildiğine değinen PM Çebi, bu süre içerisinde vermiş olduğu gönüllü ifadesinin teyit ve tekzibi yanında ifadeler temin edildiğini belirtti.

Bu aşamada zanlının tahkikata etki edebileceği kısmının tamamlandığına dikkat çeken PM Çebi, alıkonan cep telefonlarının incelenmesi ile ilgili raporların henüz kendilerine ulaşmadığını belirlettikten sonra zanlının teminata bağlanmasını talep etti.

Zanlı yargılanmayı tutuksuz bekleyecek

Huzurundaki şehadeti değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler, zanlının ileride görülecek davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla KKTC haricine çıkışını men ederek 8000 TL nakdi teminat yatırması, KKTC vatandaşı muteber 3 kefilin 100 bin er TL şahsi kefalet senedi imzalaması ve haftada bir gün polise ispat-ı vücut etmesi şartıyla serbest kalması yönünde emir verdi. (MHA)