banner365
banner349
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 32°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1108
ALTIN
470.733
DOLAR
7.4751
STERLİN
9.6636
EURO
8.8794
Aşırı uçları yaşatan kim?
Aşırı uçları yaşatan kim?
Ne sinir, ne asap bıraktınız artık!
Ne sinir, ne asap bıraktınız...
Sistem neden tıkandı?
Sistem neden tıkandı?
Raydan çıkıyoruz...
Raydan çıkıyoruz...
banner364

Hem cinsel istismar hem de fantazi!

Zanlı yargılanmayı tutuksuz bekleyecek! 2018 yılı Eylül ayı içerisinde, Gazimağusa’ da, ikametgâhının yatak odasında belirtilen tarihte 15 yaşında olan komşusu İ.D’ nin anüsüne copa benzer bir cisim sokmaya teşebbüs eden Eda Süygün, şikâyet üzerine derdest emri gereği 10.9.20 tarihinde tutuklandı ve 11.9.20 tarihinde çıkarıldığı mahkemede hakkında 3 gün tutukluluk emri temin edilmişti.

14 Eylül 2020 Pazartesi 15:07
Hem cinsel istismar hem de fantazi!
banner337
banner351

Zanlı bugün 14.9.20 tarihinde 16 yaşından küçük çocuğa cinsel tecavüze teşebbüs, 16 yaşından küçük çocuğu zorla alıkoyma ve 16 yaşından küçük küçük çocuğa cinsel istismar suçlamasıyla yeniden Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarılarak ileride görüşülecek davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla teminata bağlanarak serbest kaldı.

İddia makamı adına bu günkü mahkemede hazır bulunan tanık polis memuru Mustafa Çebi, yemin altında verdiği şahadette, zanlının 2018 Eylül ayı içerisinde Gazimağusa’da, ikametgâhının yatak odasında o tarihte 15 yaşında olan komşusu İ.D’ nin anüsüne cop a benzer bir cisim sokmaya teşebbüs etmesiyle ilgili aleyhinde tafsilatı verilen suçlamaların getirildiğini söyledi.  Zanlının şikâyet üzerine derdest emri gereği 10.9.20 tarihinde tutuklandığını, 11.9.20 tarihinde çıkarıldığı mahkemede hakkında 3 gün tutukluluk emri temin edildiğine değinen PM Çebi, bu süre içerisinde vermiş olduğu gönüllü ifadesinin teyit ve tekzibi yanında ifadeler temin edildiğini belirtti.

banner341
Bu aşamada zanlının tahkikata etki edebileceği kısmının tamamlandığına dikkat çeken PM Çebi, alıkonan cep telefonlarının incelenmesi ile ilgili raporların henüz kendilerine ulaşmadığını belirlettikten sonra zanlının teminata bağlanmasını talep etti.

Zanlı yargılanmayı tutuksuz bekleyecek

Huzurundaki şehadeti değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler, zanlının ileride görülecek davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla KKTC haricine çıkışını men ederek 8000 TL nakdi teminat yatırması, KKTC vatandaşı muteber 3 kefilin 100 bin er TL şahsi kefalet senedi imzalaması ve haftada bir gün polise ispat-ı vücut etmesi şartıyla serbest kalması yönünde emir verdi. (MHA)

banner360
Anahtar Kelimeler:
GazimagusaCinsel Tecavüz
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
2 zanlıya 3 gün tutukluluk
2 zanlıya 3 gün tutukluluk
Uyuşturucu zanlıları 3 gün tutuklu kalacak
Uyuşturucu zanlıları 3 gün tutuklu kalacak
Zubair 3 gün tutuklu kalacak
Zubair 3 gün tutuklu kalacak
Uyuşturucu zanlısı 3 gün tutuklu kalacak
Uyuşturucu zanlısı 3 gün tutuklu kalacak
Suçunu kabul etti
Suçunu kabul etti
11 çuval harnup ürününü çalarken mal sahibine yakalandı
11 çuval harnup ürününü çalarken mal sahibine yakalandı
Hamitköy'de kız çocuğuna tecavüz iddiası
Hamitköy'de kız çocuğuna tecavüz iddiası
Narkotikten başarılı operasyon
Narkotikten başarılı operasyon
Kumyalı’da harup hırsızlığı
Kumyalı’da harup hırsızlığı
Kasadan 700 TL çaldı, tutuklandı
Kasadan 700 TL çaldı, tutuklandı

banner350

banner361

banner357

banner363

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner304

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim