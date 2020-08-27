Hayvanlala cinsi münasebete girmek istedi!

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne’de meydana gelen hayvanlarla cinsi münasebet, müstehcen teşhir, namus ve ahlaka aykırı harekette bulunma suçlarından tutuklanan Ahmet Gül (57) bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

TUTUKSUZ YARGILANACAK

Mahkemede söz alan zanlı pişman olduğunu belirtti. Polis memuru Mustafa Yanaroğlu, soruşturmanın bittiğini, zanlının ülkede çalışma izniyle bulunduğunu belirterek, teminat talep etti.

Mahkeme iki kefilin 150’şer bin TL kefalet senedi imza etmesi, zanlının 5 bin nakdi teminat yatırması şartlarıyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

NE OLMUŞTU?

Olay, 24 Ağustos günü saat 08.00 sıralarında Girne’de bir apartmanda meydana geldi. Ahmet Gül tel kafes içerisinde muhafaza edilen labrador cinsi bir köpeğe telden içeriye cinsel organını uzatarak, hayvanlarla cinsi münasebet, müstehcen teşhir ve namus ve ahlaka aykırı harekette bulundu. Ahmet Gül’ün suçu işlerken çekilmiş kamera kaydı olduğu belirtildi.

EVDE ÇIPLAK GEZİYORDU

Çevredeki kişilerin ifadesine göre zanlı Ahmet Gül’ün daha önce de evin içerisinde dışarıdaki insanların görebileceği şekilde çıplak geziyordu. Aynı gün tutuklanan zanlının ilk etapta 3 gün tutukluluğu istendi.