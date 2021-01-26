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Hayvan hırsızları tutuksuz yargılanacak

Düzova’da meydana gelen hayvan sirkati ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar Eyüp Üzüm, Ahmet Yusuf Aygörmez, Hakan Yaşa Ömer Çelik zanlı Eyüp Üzüm’ün karantinadan firar etmesinin anlaşılması üzerine tedbir amaçlı PCR testlerinin yapılarak sonuçların negatif olmasından ötürü teminat maksatlı yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

26 Ocak 2021 Salı 15:29
Hayvan hırsızları tutuksuz yargılanacak
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Kamalı Haber

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Ali Aydoğanlı olayla ilgili bulguları aktardı.

Aydoğanlı 18 -19 Ocak 2021 tarihleri 19.00-08.00 saatleri arasında Düzova'da ağıllar bölgesinde zanlılar Eyüp Üzüm, Ahmet Yusuf Aygörmez, Hakan Yaşa ve Ömer Çelik’in Düzova’da sakin C.G’ye ait küçükbaş mandırasından yaşları 1 haftalık ve 1 buçuk aylık arasında kulak numarası olmayan 6 adet 3’ü erkek 3’ü dişi kahverengi ve beyaz renkli 2 tane siyah beyaz renkle erkek toplamda 8 adet melez kuzuları kullanımında bulunan ZRR 376 plakalı araca koymak sureti ile çaldıklarının söyledi.

Polis konu şahısların 20 Ocak 2021 tarihinde tespit edilmiş olup derdest emri gereği tutuklandıklarını bahse konu araç ve kuzular emare olarak alındığını mahkemeye aktardı.

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Polis memuru Ali Aydoğanlı yapılan soruşturma kapsamında zanlıların 18 – 19 Ocak 2021 tarihleri 19.00 - 11.00 saatleri arasında yine Düzova ağıllar bölgesinde Lekoşa’da sakin zanlılar Eyüp Üzüm, Ahmet Yusuf Aygörmez ve Hakan Yaşa’nın çiftçi M.G’nin küçükbaş mandırasından 10 günlük 1 adet beyaz ve 1 adet sadece kulakları siyah renk melez toplanda 2 tane kuzuyu kullanımında bulunan ZRR 376 plakalı araca koymak sureti ile çaldıklarının tespit edildiğini belirtti.

Polis söz konusu kuzularında tespit edildiğini tespit edildikleri yerde 15 Ocak tarihinde poliste bulunan hırsızlık şikâyetine konu H.G’ye ait olan ağıldan çalınan 2 adet erkek cakka cinsi, beyaz, 15-20 kilogram olan iki aylık kulak numaraları meçhul kuzuların da tespit edilerek emare yapıldığını aktardı.

Polis mesele ile ilgili olarak yürütülen soruşturmanın tamamlandığı Eyüp Üzüm, Ahmet Yusuf Aygörmez, Hakan Yaşa'nın yasal statüleri kalmadığını zanlı Ömer Çelik'in ise bulunduğunu belirterek uygun bir teminata bağlanmalarını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer zanlıların davalarında hazır olmasını sağlamak maksadı ile zanlılar Eyüp Üzüm, Ahmet Yusuf Aygörmez, Hakan Yaşa'nın 2 ayı aşmayan bir şekilde hükümsüz tutuklu olarak cezaevinde beklemelerine emir verdi.

Yargıç Sağer, zanlı Ömer Çelik'in ise Yurtdışı çıkışının yasaklanması, haftada 1 gün en yakın polis karakoluna ispati vücutta bulunması, 3 bin TL nakit teminat yatırması ve KKTC vatandaşı muteber 2 kefilin 50 bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Kuzu HırsızlarıEyüp üzümAhmet Yusuf AygörmezHakan Yaşa Ömer Çelik
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