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Hayvan hırsızları tutuklandı

3 kişi tutuklandı

Hayvan hırsızları tutuklandı

3 kişi tutuklandı

12 Şubat 2020 Çarşamba 12:03
Hayvan hırsızları tutuklandı

09-10.02.2020 tarihleri arasında, Hamitköy'de Elif Hacet UÇAR’a ait ağıl içerisinde bulunan 3 adet kuzu ve 1 adet koyun çalınmıştır. Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen H.İ.Ş (E-23) ve M.K.(E-25) tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

07-09.02.2020 tarihleri arasında, Yeşilköy’de, Esat Kİ’ye ait ağıl içerisinden 2 keçi ve 2 oğlak çalınmıştır. Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen O.Y.(E-37), tespit edilerek tutuklanmış ve yapılan soruşturmada söz konusu çalıntı hayvanları iki farklı kişiye toplam 3,030 TL karşılığında satmak suretiyle de sahtekarlıkla para temin ettiği tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir

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Anahtar Kelimeler:
HamitköyElif Hacet UçarEsat KiYeşilköy
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