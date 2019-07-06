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Hayati tehlikesi var

Hayati tehlikesi var

06 Temmuz 2019 Cumartesi 12:35
Hayati tehlikesi var

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

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Değirmenlik - Girne yolu üzerinde meydana gelen ve Yunus Alkan'ın yaralanmasına neden olan Trafik kazasında hatalı şöför zanlı Ayhan Kılıç tutuklanarak bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede meseleyle ilgili olarak yeminli şahadet veren Müfettiş Muavini Mustafa Berksan, 6.07.2019 tarihinde Değirmenlik Girne anayolu 2-3 kilometreleri arasında meydana gelen TLY 989 plakalı aracı dikkatsiz sürüp trafik kazası yapmak” suçu ile ilgili olarak Geçitköy’de sakin Ayhan Kılıç’ın tutuklandığını belirtti. Polis, 06.07.2019 tarihinde saat 040 raddelerinde Değirmenlik Girne anayolu 2-3 kilometreleri arasında Değirmenlik istikametinden Demirhan istikametine doğru seyreden Geçitköy’de sakin Ayhan Kılıç’ın yönetimindeki TLY 989 plakalı araç sürücüsünün dikkatsizliği sonucu o esnada yolun doğu kısmından yolun batı kısmına yaya olarak geçmeğe çalışan Değirmenlik’te sakin Yunus Alkan’a (E20,TC,Mükellef asker) aracının sol ön kısmı ile çarptığını anlattı. Polis, çarpmanın etkisiyle yaya Yunus Alkan’ın yol içerisine savrularak, yaralandığını belirtti. Polis, kaza sonucu ağır yaralanan yaya Yunus Alkan’ın Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak acil serviste görmüş olduğu ilkyardım tedavisine müteakip aynı gün Yakındoğu hastanesine sevk edilerek Yoğun bakım servisinde müşahede altına alındığını belirtti. Yaya Alkan’ın hayati tehlikesi olduğuna vurgu yapan polis, suçun nevi ve niteliğinin değişebileceğini belirtti. zanlının gönüllü ifade verdiğini söyleyen polis, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının üç gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Alev Ulunay Hüdaverdi, zanlının üç gün tutuklu kalmasına emir verdi.

Son Güncelleme: 06.07.2019 12:47
Anahtar Kelimeler:
TrafikKazasıAyhan KılıçYunus Alkan
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