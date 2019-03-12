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Hayali öğrencilerden 419 bin TL

Hayali öğrencilerden 419 bin TL

12 Mart 2019 Salı 12:01
Hayali öğrencilerden 419 bin TL

Hayali öğrencilerden 419 bin TL

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Eğitim Bakanlığı’nda görev yapan bir memur ve otobüs şirketi sahibinin hayali yolcular üzerinden elde ettiği gelir dudak uçuklattı. Tutuklanan zanlılar Hatica Ece Uzun ve Yusuf Özbahadır tutuklanarak bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olguları aktaran Polis memuru Öjen Açıkada, 2016-2017 yılları arasında Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nda 1.Derecede Öğretim Uzman olarak çalışan zanlı Hatice Ece Uzun’un; Güzelyurt Bölgesinde faaliyet gösteren Ortaöğretim okullarında köylerden getirilen öğrencilerin taşımacılık ücretleri için doldurulan formları, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı tarafından doldurulacak Formlara aktarırken Güzelyurt’ta faaliyet gösteren Yorulmaz Akva Komandit Sti. isimli Taşıma şirketi işletmecisi Zanlı Yusuf Özbahadır ile birlikte okullardan gönderilen formlardaki öğrenci sayısını fazla gösterip bakanlık tarafından doldurulan Formlar üzerinde sahteleyerek tedavüle sürüp sahtekarlıkla kayıt temin ettikten sonra Yorulmaz Akva Komandit Şti ve Ali Kali Otobüs Şirketine ödenmesi gereken 600 bin 929.24 TL yerine 1,019,954.51 TL ödenmesini sağlayarak fazla ödenen 419,025.27 TL'yi sahtekarlıkla temin ettiklerini mahkemeye aktardı. Zanlıların 11.3. 2019 tarihinde mahkeme emri gereği tutuklandıklarını belirten Açıkada, zanlılar aleyhinde başlatılan tahkikatn devam ettiğini kaydetti. Polis memuru Öjen Açıkada, gönüllü ifadelerin teyit ve

tekzipleri yapılması gerektiğine, alınacak ifadeler olduğuna değinerek, zanlıların poliste 3 gün daha tutuklu kalmalarını talep etti.

Huzurda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlıların iki gün tutuklu kalmasına emir verdi.

Anahtar Kelimeler:
Hatica Ece UzunYusuf Özbahadır
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