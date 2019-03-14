Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 18°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
102602
ALTIN
228.385
DOLAR
5.4662
STERLİN
7.2356
EURO
6.1804
Sevgilisini yumrukladı yerlerde sürükledi
SEVGİLİSİNİ YUMRUKLADI YERLERDE SÜRÜKLEDİ
Hayali öğrenci meselesi zanlıları teminata bağlandı
TUTUKSUZ YARGILANACAKLAR
Ölümlü kaza soruşturması sürüyor
ÖLÜMLÜ KAZA SORUŞTURMASI SÜRÜYOR
Gökhan Naim'in cinayetinde yeni gelişme..
GÖKHAN NAİM CİNAYETİYLE İLGİLİ YENİ...
banner307

Hayali öğrenci meselesi zanlıları teminata bağlandı

Hayali öğrenci meselesi zanlıları teminata bağlandı

14 Mart 2019 Perşembe 12:08
Hayali öğrenci meselesi zanlıları teminata bağlandı

Hayali öğrenci meselesi zanlıları teminata bağlandı

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Eğitim Bakanlığı’nda hayali yolcular üzerinden 419 bin TL temin etmekle tutuklanan memur Hatice Ece Uzun ve otobüs şirketi sahibi Yusuf Özbahadır bugün teminat amaçlı mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olguları aktaran Polis memuru Öjen Açıkada, 2016-2017 yılları arasında Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nda 1.Derecede Öğretim Uzman olarak çalışan zanlı Hatice Ece Uzun’un; Güzelyurt Bölgesinde faaliyet gösteren Ortaöğretim okullarında köylerden getirilen öğrencilerin taşımacılık ücretleri için doldurulan formları, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı tarafından doldurulacak Formlara aktarırken Güzelyurt’ta faaliyet gösteren Yorulmaz Akva Komandit Sti. isimli Taşıma şirketi işletmecisi Zanlı Yusuf Özbahadır ile birlikte okullardan gönderilen formlardaki öğrenci sayısını fazla gösterip bakanlık tarafından doldurulan Formlar üzerinde sahteleyerek tedavüle sürüp sahtekarlıkla kayıt temin ettikten sonra Yorulmaz Akva Komandit Şti ve Ali Kali Otobüs Şirketine ödenmesi gereken 600 bin 929.24 TL yerine 1,019,954.51 TL ödenmesini sağladıkları ve fazla ödenen 419,025.27 TL'yi sahtekarlıkla temin etmek suçundan methaldar olduklarını mahkemeye aktardı. Zanlıların 11.3. 2019 tarihinde mahkeme emri gereği tutuklandıklarını ve zanlıların etki edeceği tahkikatın tamamlandığını belirten Açıkada, mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmalarını talep etti.

Huzurda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan, zanlıların yargılanıncaya değin yurtdışına çıkışını yasaklayarak, seyahat belgelerini polise teslim etmesi, haftada bir gün ispat-ı vücutta bulunmaları, üç biner TL nakdi teminat yatırmaları, ikişer kefilin 100’er bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalamaları koşuluyla tutuksuz yargılanmalarına emir verdi.

Anahtar Kelimeler:
Hatice Ece UzunYusuf Özbahadır
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sevgilisini yumrukladı yerlerde sürükledi
Sevgilisini yumrukladı yerlerde sürükledi
Terör üyesi olmakla suçlanan anne-kız teminatla serbest kaldı
Terör üyesi olmakla suçlanan anne-kız teminatla serbest kaldı
Ölümlü kaza soruşturması sürüyor
Ölümlü kaza soruşturması sürüyor
Uyuşturucu davasında 4 zanlıdan 3'ü serbest
Uyuşturucu davasında 4 zanlıdan 3'ü serbest
Uyuşturucu zanlıları 2 gün daha tutuklu
Uyuşturucu zanlıları 2 gün daha tutuklu
Uyuşturucu zanlısı tutuksuz yargılanacak
Uyuşturucu zanlısı tutuksuz yargılanacak
Akdoğan suçlu bulundu
Akdoğan suçlu bulundu
Dört araç trafikten men edildi
Dört araç trafikten men edildi
Park halindeki aracı yaktılar
Park halindeki aracı yaktılar
Uyuşturucu bulunduran bir kişi tutuklandı
Uyuşturucu bulunduran bir kişi tutuklandı

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner305

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim