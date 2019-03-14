Hayali öğrenci meselesi zanlıları teminata bağlandı

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Eğitim Bakanlığı’nda hayali yolcular üzerinden 419 bin TL temin etmekle tutuklanan memur Hatice Ece Uzun ve otobüs şirketi sahibi Yusuf Özbahadır bugün teminat amaçlı mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olguları aktaran Polis memuru Öjen Açıkada, 2016-2017 yılları arasında Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nda 1.Derecede Öğretim Uzman olarak çalışan zanlı Hatice Ece Uzun’un; Güzelyurt Bölgesinde faaliyet gösteren Ortaöğretim okullarında köylerden getirilen öğrencilerin taşımacılık ücretleri için doldurulan formları, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı tarafından doldurulacak Formlara aktarırken Güzelyurt’ta faaliyet gösteren Yorulmaz Akva Komandit Sti. isimli Taşıma şirketi işletmecisi Zanlı Yusuf Özbahadır ile birlikte okullardan gönderilen formlardaki öğrenci sayısını fazla gösterip bakanlık tarafından doldurulan Formlar üzerinde sahteleyerek tedavüle sürüp sahtekarlıkla kayıt temin ettikten sonra Yorulmaz Akva Komandit Şti ve Ali Kali Otobüs Şirketine ödenmesi gereken 600 bin 929.24 TL yerine 1,019,954.51 TL ödenmesini sağladıkları ve fazla ödenen 419,025.27 TL'yi sahtekarlıkla temin etmek suçundan methaldar olduklarını mahkemeye aktardı. Zanlıların 11.3. 2019 tarihinde mahkeme emri gereği tutuklandıklarını ve zanlıların etki edeceği tahkikatın tamamlandığını belirten Açıkada, mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmalarını talep etti.

Huzurda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan, zanlıların yargılanıncaya değin yurtdışına çıkışını yasaklayarak, seyahat belgelerini polise teslim etmesi, haftada bir gün ispat-ı vücutta bulunmaları, üç biner TL nakdi teminat yatırmaları, ikişer kefilin 100’er bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalamaları koşuluyla tutuksuz yargılanmalarına emir verdi.