Havaya ateş açtı, tutuklandı

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lapta Polis Karakolu’nda görevli polis memuru Serhat Özcü, zanlının Girne’de meydana gelen “Kanunsuz silah ve patlayıcı madde taşımak ve meskun mahalde ateş açmak” suçlarından tutuklandığını söyledi.

Özcü, 12 Temmuz saat 01.00 sıralarında Alsancak’ta ikametgâhının avlusu içerisinde adına kayıtlı olan çifte bindirikli av tüfeği ile havaya iki el ateş ettiğini söyledi. Şikâyet üzerine zanlının tutuklandığını, olayda kullanılan av tüfeğinin emare olarak alındığını kaydeden Özcü, zanlının psikolojik sorunları olduğunu, tedavi göreceğini belirterek, teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme yurt dışına çıkış yasağı ve bir kefilin 50 bin TL kefalet senedi imzalaması şartları ile zanlının tutuksuz yargılanmasına emir verdi.