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Havaya ateş açtı tutuklandı

Havaya ateş açtı tutuklandı

26 Ağustos 2019 Pazartesi 19:23
Havaya ateş açtı tutuklandı

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Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne’de alkol alıp, gece yarısı havaya ateş açan Kıbrıs Türk Barış Kuvvetlerinde görevli uzman çavuş 29 yaşındaki Cihan Tuna  ile suçla bağlantılı 26 yaşındaki uzman onbaşı Yusuf Kaymaz vatandaşların ihbar üzerine yakalandı. Kaşgar Court bölgesinde amfi tiyatro içerisinde içki içen zanlı Tuna alkolün tesiri ile üzerinde bulundurduğu silahla denize ateş açtığı belirtildi. Alkollü askerin denize ateş açması üzerine bölgedeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine giden polis, iki zanlıyı suçüstü yakaladı. Zanlıların bugün teminat talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Girne Adli Şube’de görevli polis memuru 25 Ağustos 2019 tarihinde saat 23.30 sıralarında Girne’de Kaşgar Court bölgesinde 202 miligram alkol tesiri altında bulunan Uzman çavuş Cihan Tuna'nın adına kayıtlı 9 mm silahla denize doğru ateş ederek rahatsızlık verdiğini söyledi. Polis, yapılan ihbar üzerine zanlının söz konusu yerde suçüstü hali gereği tutuklandığını ifade etti. Zanlının tasarrufunda bulundurduğu silah ile 5 adet mermi ve bir tane boş kovan bulunarak emare olarak alındığını kaydeden polis, mesele ile ilgili yapılan soruşturmada zanlı Uzman onbaşı Yavuz Kaymaz’ın da tespit edildiğini ifade etti. Polis, zanlı Kaymaz'ın olayda kullanılan silahı C.T.’den Ulukışla’da teslim aldığını, kendi aracı ile Girne’ye kadar taşıdığını söyledi.

Zanlı KAymaz’dAn silahı teslim alan zanlı Tuna'nın söz konusu suçu işlediğini kaydeden polis, her ikisi hakkında da soruşturma yapıldığını ifade etti. Soruşturmanın tamamlandığını belirten polis, zanlıların teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme, zanlıların davalarında hazır olmaları amacı ile her biri için bir kefilin 100 bin TL kefalet senedi imzalamasına ve yurt dışına çıkışlarının yasaklanmasına emir verdi.

Anahtar Kelimeler:
HAVAYAAteşAçan
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