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Hatice Düzgören tutuklandı

Girne'de restorant tuvaletinde unutulan çantadan para çaldığı gerekçesi ile  Ercan Havalimanından çıkış yapmak isterken tespit edilerek tutuklanan zanlı Hatice Düzgören mahkeme huzuruna çıkarıldı.

10 Aralık 2022 Cumartesi 13:50
Hatice Düzgören tutuklandı

Evrim Kamalı    

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne'de restorant tuvaletinde unutulan çantadan para çaldığı gerekçesi ile  Ercan Havalimanından çıkış yapmak isterken tespit edilerek tutuklanan zanlı Hatice Düzgören mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Mehmet Bardak olayla ilgili bulguları aktardı. Bardak huzurda bulunan zanlı Hatice Düzgören'in 1 Aralık 2022 tarihinde saat 21:30 raddelerinde Girne'de Dr. Salih Miroğlu Caddesi üzerinde faaliyet gösteren restorandın, erkekler  tuvaletinin içerisinde restorant çalışanı tarafından unutulan çanta içerisinden işyerine ait 2275 TL parayı sirkat edildiğini mahkemeye aktardı. Polise yapılan şikayet üzerine başlatılan soruşturmada söz konusu tuvalet de çantanın unutulmasından sonra giren tek kişinin huzurda bulunan zanlı Hatice Düzgören'in olduğunun tespit edildiğini söyledi. Polis daha sonra zanlının aranan kişi ilan edildiğini ve önceki gün Ercan Hava Limanından çıkış yapacağı sırada mahkeme emri gereği tutuklandığını söyledi. Polis akabinde zanlı dan izahat istendiğinde suçlamaları kabul etmediğini ancak gönüllü ifade vermediğini soruşturmanın sürdüğünü ve aranan emare olduğunu belirterek ilk etapta soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Söz alan zanlı suçsuz olduğunu kendisine iftira atıldığını ve çalınan paradan çok daha fazla ucak pileti parası verdiğini ve mağdur edildiğini söyledi.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodi Çeliker zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

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Son Güncelleme: 10.12.2022 14:05
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