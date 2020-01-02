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Haspolat’da zorla insan kaçırma!

Haspolat’da zorla insan kaçırma!

02 Ocak 2020 Perşembe 17:25
Haspolat’da zorla insan kaçırma!

30.12.2019 tarihinde, Haspolat’da U.A.(E-33) ve H.R.(E-28), aralarında sorun bulunan Kashif MAHMOOD’u,  U.A.’nın ikametgahına zorla götürdükten sonra, adı edileni ciddi şekilde darp ettikten sonra tasarrufunda bulunan cep telefonunu, 50 TL para ve pasaportunu almak suretiyle çaldıktan sonra, bir araç ile Lefkoşa’da H.R.’nin kalmakta olduğu eve götürerek 01.01.2020 tarihine kadar adı edileni rızası dışında alıkoydukları tespit edilmiştir. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

Anahtar Kelimeler:
Kashif MAHMOOD
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