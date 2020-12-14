Haspolat'ta yangın!

14.12.2020 tarihinde, saat 07:30 sıralarında, Haspolat'ta faaliyet gösteren Telka Kablo isimli iş eyerinin avlusunda çukur alan içerisinde bulunan atıklarının temizlik maksadıyla ile yakıldığı sırada ateşin kontrolden çıkması sonucu, içerilerinde çeşitli elektrik malzemeleri ile projektörlerin bulunduğu iki adet konteynıra ateşin sıçraması sonucu, konteynır ve içerisinde bulunan elektrik kabloları ve projektörler kısmen yanarak zarar görmüştür.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olup, soruşturma devam etmektedir.