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Haspolat'ta sahte para! Polis vatandaşları uyardı!

17 yaşındaki şahıs tutuklandı..

26 Mart 2021 Cuma 12:23
Haspolat'ta sahte para! Polis vatandaşları uyardı!
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25.03.2021 tarihinde saat 14:00 sıralarında Haspolat’da A.L.S.(E-17)’nin tasarrufunda sahte olarak bulundurduğu X03346387616, X01456391774 ve X01456387706 seri numaralı 3 adet 500 Euro banknotlardan oluşan toplam 1.500 Euro nakit parayı bir bankaya işlem yapması için vererek tedavüle sürdüğü tespit edilmiştir.

Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

Polis sahte paralar hakkında uyardı!

Tedavüle Sürülen Sahte Paraların Seri Numaraları

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X 03346387616,

X 01456391774,

X 01456387706

Polisten yapılan açıklama şöyle :

 "Söz konusu sahte paradan daha önceden piyasaya sürülme ihtimali göz önünde bulundurduğundan, ellerinde 500 Euro cinsi para bulunduran, bankalar, döviz şirketleri, finans kuruluşları, marketler ve vatandaşlar ile para alım-satımı ve değişimi yapacak kişi ve kurumların çok dikkatli olmalarını, şüpheli gördükleri kişileri en yakın polis karakoluna bildirmeleri önemle rica olunur."

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Anahtar Kelimeler:
Haspolat Sahte Para
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