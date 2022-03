Haspolat'ta kavga!

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Haspolat’ta meydana gelen kavga meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar Eyüp Üzüm, Önder Özcan, Halil Sezer, Ramazan Sezer ve Bekir Sezer mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Kozal Debreli, olguları aktardı. Polis, 20.03.2022 tarihinde, saat 17:00 raddelerinde, Zanlı 3 Halil Sezer’in Haspolat'da Zafer Caddesi üzerinde faaliyet gösteren Özcan Kasap isimli iş yerinden daha önceden satın almış olduğu kıymayı beğenmediği gerekçesi ile konu iş yeri önünde umumi bir yer olan kaldırım üzerinde, yüksek sesle bağırarak zanlı 2 Önder Özcan'a hitaben ithale-i lisanda bulunup rahatsızlık yaptıktan sonra konu yere geldiği GD 444 plakalı aracına gidip ayrılmak istediği esnada, zanlı 2 Önder Özcan ve zanlı 1 Eyüp Üzüm’ün elleri ile zanlı 3'ün Halil Sezer'in sırtına vurup darp ettikten sonra konu aracın ön kapılarına kasten ve kanunsuz olarak vurmak sureti ile her iki kapıda çökme olmasına sebep verip, kasti hasara uğrattıklarını belirtti. Polis, hemen akabinde olay mahallinden ayrılan zanlı 3 Halil Sezer’in, tekrar olay mahalline kardeşi zanlı 4 Ramazan Sezer'i alıp gelerek, yine umumi bir yer olan kaldırım üzerinde aralarında çıkan tartışma neticesinde Zanlı 1 Eyüp Üzüm ve Zanlı 2 Önder Özcan bir taraf olup, diğer bir taraf olan Zanlı 3 Halil Sezer ve Zanlı 4 Ramazan Sezer ile makul mazeretleri olmaksızın yüksek sesle bağırıp çağırarak rahatsızlık yapıp, elleri ve ayakları ile birbirlerinin vücutlarının muhtelif yerlerine vurmak sureti bir kavgada yer aldıklarını anlattı. Polis, zanlı 3 Halil Sezer’in konu iş yeri önünde bulunan demirden mamül tecavüzkâr alet olan mangal maşasını alıp, Eyüp Üzüm'ün sol kasığına vurarak darp ettiğini belirtti. Polis, akabinde zanlı 1 Eyüp Üzüm’ün, tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurduğu ve tecavüzkâr alet olan ve ağız uzunluğu 14cm Toplam uzunluğu 26 cm olan kırmızı plastik saplı kasap bıçağını zanlı 3 ve zanlı 4'e doğru salladığı esnada zanlı 3'ü sol kalçasında 6x2cm ve 2x2cm, Zanlı 4'ün ise ise sağ dizinde yüzeysel çizik olmasına sebep vererek adı edilenleri yaraladığını anlattı. Polis, meydana gelen bu olayların akabinde zanlı 5 Bekir Sezer’in de konu yere gelerek, iş yeri içerisine girip mülke tecavüz edip, iş yeri içerisinde et kesmek amacı ile bulundurulan, ağız uzunluğu 19,5cm, Toplam uzunluğu ise 33cm olan kırmızı plastik saplı et parçalama satırını eline alıp, masaya vurduktan sonra iş yeri dışına çıkarak kanunsuz bıçak ve tecavüzkâr alet taşıdığını belirtti. Polis, aynı gün tüm zanlıların derdest emri gereği tutuklandıklarını ve zanlılar 1, 2 ve 4 mesele ile ilgili olarak gönüllü ifade verdiklerini anlattı. Polis, zanlıların vermiş olduğu gönüllü ifadelerinin teyit ve tekziplerinin yapılacağını ayrıca kamera görüntülerinin incelenmesi gerektiğini belirtip, bu bağlamda zanlıların 3 gün süre poliste tutuklu kalmalarını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlıların 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.