Haspolat'ta işyerini soydular

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Haspolat bölgesinde meydana gelen müstahdem tarafından hırsızlık suçları ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar S.Ç, E.A ve E.A. bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Mehmet Kanteper, zanlılar S.Ç, E.A ve E.A.’nın müstahdem tarafından sirkat suçuna methaldar olduğunu belirtti. Kanteper, zanlıların 24 Nisan 2020 ile 03 Mayıs 2020 tarihleri arasında Haspolat’ta DTG Dayanıklı Tüketim LTD. isimli işyerinde müstahdem olan zanlıların işyerinin deposundan 74 bin 230 TL değerindeki beyaz eşya ve küçük ev aletlerinin sirkat edilmesiyle methaldar olduklarını söyledi. Polis, sirkat edilen bazı eşyaların bulunduğunu, bazı eşyaların ise arandığını belirterek, 3 zanlının da 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlıların 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.