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Hasan Telkas'a 5 bin TL para cezası

Girne’de Vakıflar Çarşısı içerisinde hemen yanında restoran işleten A.K. ile kavga edip, tokat atarak kulak zarını yırtan Hasan Telkas vahim zarar ve darp suçlarından Girne Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanarak para cezasına çaprıtırıldı.

Hasan Telkas'a 5 bin TL para cezası

Girne’de Vakıflar Çarşısı içerisinde hemen yanında restoran işleten A.K. ile kavga edip, tokat atarak kulak zarını yırtan Hasan Telkas vahim zarar ve darp suçlarından Girne Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanarak para cezasına çaprıtırıldı.

30 Ocak 2020 Perşembe 18:05
Hasan Telkas'a 5 bin TL para cezası

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

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Girne’de Vakıflar Çarşısı içerisinde hemen yanında restoran işleten A.K. ile kavga edip, tokat atarak kulak zarını yırtan Hasan Telkas vahim zarar ve darp suçlarından Girne Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanarak para cezasına çaprıtırıldı.

Kararı okuyan Mahkeme Başkanı Füsun Cemallar, olayın 2016 yılı şubat ayından Girne’de meydana geldiğini söyledi. Cemaller, sanığın Vakıflar Çarşısı içerisinde hemen yanında restoran işleten A.K. ile müşteri kapma yüzünden kavga ettiklerini, çıkan kavgada A.K.’ye tokat atıp kulak zarını yırttığını belirtti. Başkan, tutuklanan sanığın ifadesinde A.K'nin bağırarak restoranına geldiğini, neden müşterimi aldın diyerek tahrik edici davrandığını, dayanamayıp tokat attığını söylediğini aktardı. Başkan Cemaller, sanığın tutuksuz yargılandığını belirterek, meydana gelen olayda müştekide kalıcı hasar kalmadığını, şikayetini geri çektiğini, sanığın müştekiyi tazmin ettiğini söyledi. Cemaller, sanığın sabıkasının olmadığını da belirterek, hapis yerine 5 bin TL para cezasına çarptırılmayı uygun gördüklerini açıkladı.

Anahtar Kelimeler:
Hasan TelkasVahim ZararDarp
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