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Hasan Serkan Gün 3 buçuk yıl hapis yatacak

Güzelyurt’ta 2020 yılının Kasım ayı içerisinde Güzelyurt – Lefkoşa çift şeritli anayol üzerinde DT 177 plakalı aracıyla tedbirsiz, aceleci, dikkatsiz ve yüzde 182 promil alkol etkisi altında seyrettiği sırada trafik akışının tersine giderek HP 769 plakalı araçla yüz yüze çarpışan ve yanında yolcu olarak bulunan Melisa Yıldırım’ın ölümüne yol açan sanık Hasan Serkan Gün, Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi tarafından yargılanarak 3 buçuk yıl hapis cezasına çarptırıldı.

22 Nisan 2021 Perşembe 16:01
Hasan Serkan Gün 3 buçuk yıl hapis yatacak
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Kamalı Haber

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi heyeti Başkan Nüvit Gazi, Kıdemli Yargıç Şerife Kâtip ve Yargıç Umut İnan huzurunda gerçekleşen karar duruşmasında mahkeme heyetinin oy birliği ile vermiş olduğu kararı Başkan Nüvit Gazi okudu.

Gazi, ölümlü trafik kazalarının ülkemizde yaygınlık kazandığını ve insanların yollarda canlarını kaybetmesinin trajik bir durum olarak kendini gösterdiğini belirterek, Mahkemelerin bu durum karşısında sesini yükseltmek durumunda olduğunu kaydetti.

Toplumun can güvenliğini tehdit altında hissettiğini, ölümlü kazaların ülkemizde travmatik bir hal yarattığını dile getiren Gazi, ölümlü kazalara neden olan sanıklara caydırıcı ve ibret verici cezalar verilmesi gerektiğini altını çizdi.

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Gazi, sanığa verilecek cezaya karar verilirken kazanın oluş şekli, getirdiği sonuçlar ve sanığın taşıdığı kusurların göz önünde bulundurulması gerektiğini ifade ederek, kaza sonucu sanığın yanında yolcu olarak bulunan 7 yıldır birlikte olduğu nişanlısının olay yerinde hayatını kaybettiğini anımsattı.

Sanığın alkolün etkisi altında söz konusu yolda ters yönden seyrettiği sırada kazanın gerçekleştiğini söyleyen Gazi, söz konusu yolun sanığın sürekli kullandığı bir yol olmasına rağmen böyle bir kazanın gerçekleşmesinin sanığın kusurundan kaynaklandığını anlattı.

Gazi, ölümlü kazalarda diğer suçların da göz önünde bulundurulduğunu dile getirerek, sanığın olay günü, söz konusu aracı seyrüsefersiz bir şekilde kullandığını ve daha önce de alkollü araç kullanması nedeniyle 2 defa trafik cezası yediğini bildirdi.

Sanığın sabıkasının bulunmadığını, kazada kendisinin de yaralandığını, 7 yıldır birlikte olduğu nişanlısını kaybetmenin vicdan cezasını çekiyor olduğunu ve polise yardımcı olarak adaletin erken tecelli etmesine yardımcı olduğunu dile getiren Gazi, bu unsurların sanığın cezasına karar verilirken hafifletici unsur olarak görüldüğünü belirtti.

Gazi, tüm bu unsurların göz önünde bulundurulduğunu ve caydırıcı, ibret verici cezaların önem arz ettiğini vurgulayarak, sanığın 3 buçuk yıl hapis cezasına çarptırıldığını açıkladı.

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Anahtar Kelimeler:
Hasan Serkan GünMelisa Yıldırım
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