banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Nijeryalı faciasına doğru...
Nijeryalı faciasına doğru...
Bugün Atatürk’ün ebediyete intikalinin 83'üncü yıldönümü
Atamızı unutmadık!
Bakanlar Kurulu toplantısı tamamlandı
Bakanlar Kurulu toplantısı tamamlandı
UBP-DP hükümetinin ilk Bakanlar Kurulu toplantısı bugün yapılıyor
Bakanlar Kurulu toplanıyor

Hasan Öztekin 2 gün poliste tutuklu kalacak

Lefkoşa’da meydana gelen müstahdem tarafından hırsızlık meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Hasan Öztekin mahkeme huzuruna çıkarıldı.

10 Kasım 2021 Çarşamba 11:01
Hasan Öztekin 2 gün poliste tutuklu kalacak

Kamalı Haber

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Soner Şaban, olayla ilgili bulguları aktardı. Şaban zanlı Hasan Öztekin’in “Müstahdem tarafından sirkat” suçundan methaldar olduğunu söyledi.

Şaban, zanlının Lefkoşa’da Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde faaliyet gösteren ve işletmeciliğini Tağmaç Mehmet’in yaptığı Atensa Kağıt Sanayi Limited isimli iş yerinde pazarlamacı olarak çalıştığını belirterek, 1 Nisan 2021 ile 9 Kasım 2021 tarihleri arasında bazı market sahiplerine verdiği mallara karşılık aldığı toplam 50.642.81 TL nakit parayı şirketin muhasebesine teslim etmeyerek sirkat ettiğini kaydetti.

Olayın polisin bilgisine 9 Kasım 2021 tarihinde geldiğini dile getiren Şaban, zanlının derdest emri gereği tutuklandığını ifade etti.

Şaban, soruşturmanın yeni başladığına işaret ederek, tespit edilmesi gereken market sahiplerinin ve alınması gereken ifadelerin söz konusu olduğunu vurguladı.

Polis memuru Soner Şaban, serbest kalması durumunda soruşturmaya olumsuz yönde etki etme ihtimalinin bulunduğu belirterek zanlının aleyhine 2 gün tutukluluk emri talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, soruşturmanın salimen yürütülebilmesi için zanlının soruşturma maksatlı 2 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

banner360
Anahtar Kelimeler:
Hasan öztekin
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Lefkoşa'da ani ölüm!
Lefkoşa'da ani ölüm!
Ferhat Ergün 3 gün daha tutuklu kalacak
Ferhat Ergün 3 gün daha tutuklu kalacak
'Kıskançlık' bahanesiyle eşini darp eden zanlı teminata bağlandı!
'Kıskançlık' bahanesiyle eşini darp eden zanlı teminata bağlandı!
Polisten haberler
Polisten haberler
Niyazi Alihan Çağansoy 3 gün daha poliste tutuklu kalacak
Niyazi Alihan Çağansoy 3 gün daha poliste tutuklu kalacak
Goodluck Osakpolor Ogbebor 3 gün poliste tutuklu kalacak
Goodluck Osakpolor Ogbebor 3 gün poliste tutuklu kalacak
Uyuşturucu ve patlayıcı madde tasarrufu zanlılarına 4’er gün ek tutukluluk
Uyuşturucu ve patlayıcı madde tasarrufu zanlılarına 4’er gün ek tutukluluk
Tasarruflarında uyuşturucu madde bulunan 3 şahsa 4’er gün ek tutukluluk
Tasarruflarında uyuşturucu madde bulunan 3 şahsa 4’er gün ek tutukluluk
Ateşli silah ve patlayıcı madde tasarrufu zanlısı tutuksuz yargılanacak
Ateşli silah ve patlayıcı madde tasarrufu zanlısı tutuksuz yargılanacak
1 ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalacaklar
1 ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalacaklar

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim