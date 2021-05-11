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Hapis cezası verildi

Güney Kıbrıs’tan almış oldukları uyuşturucu maddeler ile askeri yasak bölgeyi ihlal ederek Kuzey Kıbrıs’a girmeye çalışırken yakalanan sanıklar Sadettin Doğukan Gülbudak 24 ay, Vladislav Nikolaev 22 ay hapis cezası aldı.

11 Mayıs 2021 Salı 16:35
Hapis cezası verildi
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Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

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Güney Kıbrıs’tan almış oldukları uyuşturucu maddeler ile askeri yasak bölgeyi ihlal ederek Kuzey Kıbrıs’a girmeye çalışırken yakalanan sanıklar Sadettin Doğukan Gülbudak 24 ay, Vladislav Nikolaev 22 ay hapis cezası aldı. Sadettin Doğukan Gülbudak ve Vladislav Nıkolaev’in Kanunsuz uyuşturucu madde hintkeneviri ve kokain ithal ve tasarrufu ve Birinci derecede askeri yasak bölgeyi ihlal etme suçlarıyla itham edildi.

Lefkoşa Ağır Ceza mahkemesini oluşturan Başkan Nüvit Gazi, Kıdemli Yargıç Şerife Kâtip ve Yargıç Umut İnan huzurunda görüşülen dünkü karar duruşmasında heyetin oy birliği ile vermiş olduğu kararı İnan açıkladı. Kararı okuyan İnan, uyuşturucu suçlarının ciddiyet ve vahametine değindi.

İnan, sanıkların uyuşturucu maddenin finansını sağlayan bir kişinin aracılığı ile 134 gram hintkeneviri, 29 gram kokain ithal ettiklerini ve maddi menfaat temin etme niyetinde olduklarını belirtti.

İnan, uyuşturucu suçlarının yaygınlığına değinerek,  bu suçların önüne geçilebilmesi için caydırıcı ve ibret verici cezalar verilmesinin önem arz ettiğine vurgu yaparak, sanık  Gülbudak’a 24 ay, Sanık Nikolaev’e 22 ay hapis cezası verildiğini açıkladı.

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Anahtar Kelimeler:
Sadettin Doğukan GülbudakVladislav Nikolaev
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