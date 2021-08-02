banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Ya korumak adı altında öldürülüyorsak? (Kafalarımız karışık)
Ya korumak adı altında öldürülüyorsak?...
İyi niyet ve şov
İyi niyet ve şov
Merkezi İhale Komisyonu bu ihaleye açıklık getirmelidir!
Merkezi İhale Komisyonu bu ihaleye...
78'i yerel 100 pozitif vaka
78'i yerel 100 pozitif vaka
banner376
Flaş Haber
78'i yerel 100 pozitif vaka
Kapat

Hammet Aygörmez ve Nedim Sovukkanlı için karar verildi!

Lefkoşa’da 83 gram eroin türü uyuşturucuyla yakalanan Hammet Aygörmez ve Nedim Sovukkanlı ile ilgili karar açıklandı.

02 Ağustos 2021 Pazartesi 13:53
Hammet Aygörmez ve Nedim Sovukkanlı için karar verildi!

Kamalı Haber

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Nüvit Gazi, Kıdemli Yargıç Şerife Kâtip ve Yargıç Umut İnan’dan oluşan mahkeme heyetinin oy birliği ile vermiş olduğu kararı Kıdemli Yargıç Şerife Kâtip okudu.

Kâtip, uyuşturucu suçlarının ciddi ve vahim suçlar olduğunu belirterek, uyuşturucu kullanımının yaygınlığına değindi.

Ülkemizde de uyuşturucu kullanımının yaygınlık kazandığını dile getiren Kâtip, bu durumun toplumda endişe ve korku yarattığını ifade etti.

banner341
Katip, sanıkların cezalarına karar verilirken suçun işleniş şeklinin, nevi ve mahiyetinin, uyuşturucu miktarının göz önünde bulundurulması gerektiğine işaret etti.

Kâtip, sanıkların ticaret amaçlı 83 gram ağırlığındaki eroini tasarrufu etmesini aleyhlerine değerlendirdiklerini belirtti.

Kâtip, kamu menfaati göz önünde tutularak, caydırıcı ve ibret verici cezalar verilmesi gerektiğini kaydetti.

Sanıkların lehine ve aleyhine olan tüm hususlara değinen Kâtip, Hammet Aygörmez’e 2,5 yıl, benzeri suçtan sabıkaları olan Nedim Sovukkanlı’ya ise 3.5 yıl hapis cezası verdiklerini açıkladı.

Dava konusu olay nasıl gerçekleşmişti:

Sanıklar, 12 Ocak 2021 tarihinde saat 16.00 raddelerinde PGM Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü tarafından alınan bilgide Hammet Aygörmez ve Nedim Sovukkanlı'nın tasarruflarında kanunsuz Eroin türü uyuşturucu madde olduğu belirlenmişti. Polis, ayni gün saat 19.00 raddelerinde alınan bilgi üzerine yapılan araştırmalar neticesinde Aygörmez'in kullandığı ve Sovukkanlı’nın ise yolcu olarak bulunduğu EP 211 plakalı araç K. Kaymaklı bölgesinde İsmail Beyoğlu Caddesi üzerinde aracın yolun sağ tarafında park halinde tespit etmiş ve beyaz renk naylona sarılı 83 gram ağırlığında Eroin türü uyuşturucu madde bulunarak emare almıştı.

banner360
Anahtar Kelimeler:
Hammet AygörmezNedim Sovukkanlı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kasti hasar zanlısı gençler tutuksuz yargılanacak
Kasti hasar zanlısı gençler tutuksuz yargılanacak
George Obinna Eze tutuksuz yargılanacak
George Obinna Eze tutuksuz yargılanacak
Geraldine Ronel Mbaıbıkeel 8 gün daha poliste tutuklu kalacak
Geraldine Ronel Mbaıbıkeel 8 gün daha poliste tutuklu kalacak
Uyuşturucuya af yok!
Uyuşturucuya af yok!
Uyuşturucu zanlılarına üç gün tutukluluk
Uyuşturucu zanlılarına üç gün tutukluluk
Çalıştığı iş yerinin aracıyla hırsızlık yapan şahsa 3 gün tutukluluk
Çalıştığı iş yerinin aracıyla hırsızlık yapan şahsa 3 gün tutukluluk
Polisten haberler..
Polisten haberler..
Kablo hırsızları 3 gün poliste tutuklu kalacak
Kablo hırsızları 3 gün poliste tutuklu kalacak
3 milyon TL değerinde uyuşturucu ele geçirildi
3 milyon TL değerinde uyuşturucu ele geçirildi
Uyuşturucu zanlısı 3 gün poliste tutuklu kalacak
Uyuşturucu zanlısı 3 gün poliste tutuklu kalacak

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim