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Hamitköy’de kavga

6 kişi tutuklandı

Hamitköy’de kavga

6 kişi tutuklandı

27 Mayıs 2019 Pazartesi 14:47
Hamitköy’de kavga

26.05.2019 tarihinde, saat 15.30 sıralarında, Hamitköy’de Çankaya Sokak üzerinde S.İ. (E-26) ve H.S.G. (E-23) bir taraf,  İ.C.O. (E-28), J.T.B. (E-21), E.G. (E-24) ve T.K.(E-31) diğer taraf olmak üzere aralarında çıkan tartışma neticesinde, birbirlerinin vücutlarının muhtelif yerlerine elleri ve ayakları ile gelişigüzel vurup kavga ettikleri sırada, E.G. yüzüne aldığı darbeden dolayı burun kemiği kırılarak vahim zarara uğrarken bahse konu şahsa ait aracın da dikiz aynaları ve sol ön camı atılan tekmeler sonucu kırılarak hasara uğratılmıştır. Tüm zanlılar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.   

Anahtar Kelimeler:
KavgaDarpHamitköy
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