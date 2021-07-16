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16 Temmuz 2021 Cuma gündemi
16 Temmuz 2021 Cuma gündemi
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Hamitköy'deki uyuşturucu davası sonuçlandı

Hamitköy’de alınan ihbar üzerine narkotik polisinin yaptığı operasyonda satışa hazır olarak paketlenmiş hintkeneviri türü uyuşturucu maddeler bulunarak zanlı 1 Dylan Tapıwa Mupfurutsa, zanlı 2 Tafadzwa Innocent Mutsıgwa, zanlı 3Keııche Chashe Murembwe, zanlı 4 Kudakwashe Chrıspen Huni ve zanlı 5 Servet Bozlar dün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı. Polis tasarrufların da uyuşturucu madde bulunan zanlılar ile araçta yolcu olarak bulunan Lana Naima Hassen ve Dion Zvikomborero Mtandwa’nın bağı olmadığını tespit etmesi üzerine serbest bıraktı.

16 Temmuz 2021 Cuma 14:44
Hamitköy'deki uyuşturucu davası sonuçlandı

Kamalı Haber

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Mert Gültuna mesele ile ilgili olguları aktardı.

Gültuna, zanlıların “Kanunsuz Uyuşturucu Madde Hintkeneviri Alma, Verme ve Tasarruf” suçlarına methaldar olduğunu söyledi.

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Polis zanlılar Dylan Tapıwa Mupfurutsa’in aleyhine 62 gram hintkeneviri alma, 11 gram zanlı 2 ve 3’e verme, Tafadzwa Innocent Mutsıgwa’ya 6 gram 345 miligram tasarruf, Keııche Chashe Murembwe’ye 73 gram alma ve tasarruf, 62 gram hintkeneviri verme, Servet Bozlar’ın aleyhine 73 gram alma, tasarruf ve verme suçlarından dava getirildiğini söyledi.

Polis, Keııche Chashe Murembwe’nin konu maddeleri Servet Bozlar’dan aldığını ve Bozlar’ın evinin önünde tespit edildiğinde polisi gördüğü anda elindeki elle sarılı içinde hintkeneviri türü olan sarma sigarayı yere attığını belirtti.

Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın tamamlandığını söyleyerek, mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmalarını talep etti.   

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlılar 1,3 ve 4’ün 3 ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına, zanlı Servet Bozlar’ın 20 bin nakit teminat yatırması, KKTC vatandaşı muteber iki kefilin 250’şer bin TL tutarında kefalet senedi imzalaması, zanlı 2’nin 30 bin TL nakit teminat yatırması ve haftada 2 gün ispatı vücutta bulunmaları koşuluyla teminata bağlanarak tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Servet Bozlar
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