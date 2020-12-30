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Hamitköy'deki darp ve hırsızlık olayında 2 zanlıya 8'er gün tutukluluk

Lefkoşa’da meydana gelen soygun meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar Godwin Obediah Agbedı ve Andrew Osemudiamen Okhırıa mahkeme huzuruna çıkarıldı. Olayla ilgili tutuklanan Osagie Okoromu, Victory Osaghae’nin suçla bağları olmadığı tespit edildi.

30 Aralık 2020 Çarşamba 14:45
Hamitköy'deki darp ve hırsızlık olayında 2 zanlıya 8'er gün tutukluluk
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Kamalı Haber

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Ali Gencer meselenin olgularını aktardı. Polis, zanlılar Godwin Obediah Agbedı ve Andrew Osemudiamen Okhırıa’nın Soygun, ev açma, darp ve mülke tecavüz suçlarına methaldar olduğunu belirtti.

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Polis, 22.12.2020 tarihinde saat 12:00 raddelerinde Lefkoşa'da Zümrüt Sokak Asok Lojmanları No: 19 Hamitköy adresinde 2 zanlının aranan 3 zanlı ile birlikte beraberinde henüz tespit edilemeyen üç erkek şahıs ile birlikte kendilerine borcu olduğu gerekçesiyle aynı adreste sakin Gideon Jeffrey Uwadıale (E- 34 Öğrenci Nijerya)'nin ikametgahına rızası dışında açık ve kilitsiz olan kapıdan girerek mülküne tecavüz edip darp ettikten sonra; adı edilene ait 1 adet yeşil renk erkek çantası ve içerisinde 3 adet markası meçhul tıraş makinası, muhtelif şahsi eşyaları, 1 adet içerisinde şampanya rengi I Phone 6 S Plus marka cep telefonunu ve 1 adet HP marka Laptopu zor kullanarak alarak soygun suçunu işlediklerini anlattı.

Polis, emarelerin tümünün bulunduğunu belirtti. Polis, şahadetten de görüleceği üzere aranmakta olan 3 adet daha olaya methaldar olan şahıs aranmakta olup, henüz emarelerin de tespit edilemediğini söyleyerek, bu bağlamda zanlıların serbest kalması halinde aranan şahıs ve emarelere etki etme olasılığı aşikar olduğundan zanlıların soruşturma maksatlı poliste 8 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Meltem Dündar, soruşturmanın salimen yürütülebilmesi için zanlıların 8 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Hamitköy DarpHamitköy Soygun
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