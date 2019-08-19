banner313
banner321
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 30°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
96271
ALTIN
269.354
DOLAR
5.5931
STERLİN
6.7750
EURO
6.2106
Sürücülerin dikkatine!
SÜRÜCÜLERİN DİKKATİNE!
Gazimağusa’da uyuşturucu
GAZİMAĞUSA’DA UYUŞTURUCU
Askerler tarafından yakalandı
ASKERLER TARAFINDAN YAKALANDI
Eşini darp etti
EŞİNİ DARP ETTİ
banner306

Hamitköy'de bıçaklama...

Lefkoşa’da kendisine şiddet uygulayan erkek arkadaşını bıçakla yaralayan zanlı Leticia Akwueh Nkemdilim tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Hamitköy'de bıçaklama...

Lefkoşa’da kendisine şiddet uygulayan erkek arkadaşını bıçakla yaralayan zanlı Leticia Akwueh Nkemdilim tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

19 Ağustos 2019 Pazartesi 14:33
Hamitköy'de bıçaklama...

banner317
Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Polis Memuru Ali Aydoğanlı, olayla ilgili bulguları aktardı. Aydoğanlı, huzurda bulunan zanlı Leticia Akwueh Nkemdilim’in, Yaralama ve Kanunsuz bıçak taşıma suçlarına methaldar belirtti.

Polis,  18.08.2019 tarihinde, saat 05.00 raddelerinde, Lefkoşa’da umumi bir yer olan Meltem Sokak Hamitköy 'de zanlı Leticia Akwueh Nkemdilim’in, aralarında çıkan tartışma neticesinde erkek arkadaşı olan Christopher Osemudıaman’ı tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurduğu ağız uzunluğu 11.5 cm toplam uzunluğu 22 cm olan mavi siyah renk saplı bıçağı sol arka omzuna sokarak yaraladığını anlattı. Polis, zanlının aleyhinde yürüttüğü soruşturmanın tamamlandığını belirterek, aktif öğrenci olan zanlının mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Gülay Süleymanoğlu, zanlının ilerde görüşülecek davasında hazır olmasını sağlamak maksadı ile haftada 1 gün polise ispat-ı vücutta bulunması, yurtdışına çıkışının yasaklanması ve 5 bin TL nakdi teminat yatırması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gazimağusa’da uyuşturucu
Gazimağusa’da uyuşturucu
Kefaletle tutuksuz yargılanacak...
Kefaletle tutuksuz yargılanacak...
Hırsızlık yaptı, kaçak çıktı...
Hırsızlık yaptı, kaçak çıktı...
Kadına şiddet durmuyor...
Kadına şiddet durmuyor...
Sınır kapısında uyuşturucuyla yakalandı!
Sınır kapısında uyuşturucuyla yakalandı!
Sevgilisini eve çağırıp tecavüz etti!
Sevgilisini eve çağırıp tecavüz etti!
Uyuşturucu zanlısı 3 gün tutuklu kalacak
Uyuşturucu zanlısı 3 gün tutuklu kalacak
Bulut, 2 gün tutuklu kalacak!
Bulut, 2 gün tutuklu kalacak!
Askerler tarafından yakalandı
Askerler tarafından yakalandı
Eşini darp etti
Eşini darp etti

banner253

banner211

banner322

banner226

banner301

banner290

banner320

banner305

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim