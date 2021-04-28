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Hamileliği yasal olmayan yollardan sonlandırma iddiasıyla 3 kişi tutuklandı

28 Nisan 2021 Çarşamba 18:30
Hamileliği yasal olmayan yollardan sonlandırma iddiasıyla 3 kişi tutuklandı
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21.04.2020 tarihinde Gazimağusa’da erkek arkadaşı zanlı 2 S.U’un teşviki ile zanlı 3 İ.B’nin sahibi olduğu doğum kliniğine giden zanlı 1 M.A, 13 hafta 3 günlük hamile olduğunu bildiği halde 6000 TL para karşılığında zanlı 3 tarafından hamileliği sonlandırılarak hamileliği yasal bir şekilde sona erdirilmesine aykırı harekette bulunduklarından adı edilenler 27.04.21 tarihinde tespit edilerek tutuklandılar.

Zanlılar bugün 28.04.21 tarihinde hamileliği yasal bir şekilde sona erdirilmesine aykırı hareket suçlamasıyla Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarılarak ileride görülecek davalarında hazır bulunmalarını temin etmek maksadıyla teminata bağlandılar.

Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede hazır bulunan savcı yardımcısı Fırat Kızıltunçlar, BPM İzlem Kasap’ı şahadet vermek üzere tanık kürsüsüne çağırdı. BPM Kasap yemin altında verdiği şahadetinde, 26.04.21 tarihinde alınan bir ihbar doğrultusunda yapılan ileri soruşturmada, zanlı 1 ve zanlı 2’nin 27.04.21 tarihinde polise celp edildiklerini, 10 haftalıktan büyük olduğunu bildikleri hamileliği 21.04.2020 tarihinde Gazimağusa’da zanlı 3’ün sahibi olduğu klinikte zanlı 3 tarafından 6000 TL karşılığı kürtaj yapılarak sonlandırıldığı yönünde birer gönüllü ifade vermeleri üzerine tutuklandıklarını söyledi.

Zanlı 1 ve 2 nin beyanları doğrultusunda temin edilen derdest ve arama müzekkeresi ışığında ayni gün zanlı 3’ün kliniğinde ve huzurunda bir arama yapıldığını belirten BPM Kasap, 22.04.2020 tarihli zanlı 1’e kesilmiş 150 TL karşılığı makbuz ve zanlı 3’ün kaydettiği hasta kayıtlarının bulunduğu bilgisayar kasasının da mesele ile ilgili olarak incelenmek üzere emare alındığını ve zanlı 3’ün de tutuklandığını söyledi.

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Zanlı 3’ün ayni gün polise verdiği beyanda zanlı 1’in muayene için kendisine geldiği günde kanaması olduğunu, düşük yapmak üzere olması nedeniyle kendisine acil müdahalede bulunduğunu ve hastanın düşük yaptığını, hamileliğinin ise 6-8 haftalık olduğunu belirttiğine değinen tanık bayan polis, zanlı 3’ün de ayni gün mesele ile ilgili polise gönüllü bir ifade verdiğini söyledi.

Zanlı 3’ün gönüllü ifadesinde hastanın kendisine kanama ve sancı şikâyetiyle geldiğini, rahim ağzının açık olduğunu ve bu nedenle acil müdahalede bulunduğunu, hamileliğinin ise tahminen 6-8 haftalık arası olduğu yönde zanlı 3’ün beyanı olduğuna dikkat çeken tanık BPM, ayni gün Gazimağusa Tıp merkezinde zanlı 1’in ilk hamileliği ile ilgili soruşturma yaptığını belirtti.

Zanlı 1’in hamileliğinin ilk tespit edildiği Gazimağusa tıp merkezinden yapılan soruşturma ve temin edilen raporda zanlı 1’in 20.04.2020 tarihinde yapılan muayenesinde 13 hafta 3 gün canlı gebeliğinin mevcut olduğunun tespit edildiğine dikkat çeken BPM Kasap, zanlı 1’in kürtaj için gitmiş olduğu kliniğe yanında bulunan 2 tanıktan yapılan soruşturmada zanlı 1’in herhangi bir kanama, ağrı ve hastalığı olmadığının öğrenildiğini söyledi.

Mesele ile ilgili tahkikatın tamamlanmış olmamasına rağmen zanlıların etki edebilecekleri kısmın tamamlandığını belirten tanık BPM, KKTC vatandaşı olan her 3 zanlının yargılanmalarında hazır bulunmalarını temin etmek maksadıyla teminata bağlanmalarını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler, zanlıların yargılanmalarında hazır bulunmalarını temin etmek maksadıyla KKTC haricine çıkışlarını men ederek beşer bin TL nakdi teminat yatırmaları ve KKTC vatandaşı muteber birer kişinin 75 biner TL şahsi kefalet senedi imzalamaları şartıyla serbest kalmaları yönünde emir verdi.(MHA)

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