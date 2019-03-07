Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 12°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
102283
ALTIN
226.307
DOLAR
5.4499
STERLİN
7.1570
EURO
6.1111
Ateş düştüğü yeri yakar
ATEŞ DÜŞTÜĞÜ YERİ YAKAR
Russu’nun evinde uyuşturucu bulundu
RUSSU’NUN EVİNDE UYUŞTURUCU BULUNDU
2 kaza, 2 ölü, 11 yaralı!
2 KAZA, 2 ÖLÜ, 11...
Ziyamet’de kaza! 3’ü çocuk 9 yaralı
ZİYAMET’DE KAZA! 3’Ü ÇOCUK 9...
banner282
Flaş Haber
Trafik iki can daha aldı
Kapat

Hamile eşini döven Duman tutuksuz yargılanacak

Hamile eşini döven Duman tutuksuz yargılanacak

07 Mart 2019 Perşembe 21:37
Hamile eşini döven Duman tutuksuz yargılanacak

Hamile ini döven Duman tutuksuz yargılanacak

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne’de 30 yaşındaki 2 aylık hamile eşini çocuğun kendisinden olmadığı gerekçesi ile darp eden 42 yaşındaki Turgay Duman dün teminat talebi ile yeniden Girne Kaza Mahkemesi huzuruna çıkarıldı.

Girne Adli Şube’de görevli polis memuru, 3 Mart 2019 tarihinde saat 08.30 raddelerinde Girne’de sakin Turgay Duman, karnındaki çocuğun kendisinden olmadığı gerekçesi ile sözlü olarak tartıştığı iki aylık hamile eşi S.D.’yi ensesine, sırtına ve sol bacağına elleriyle yumruk atıp ciddi şekilde darp ettiğini söyledi. Polis, şikâyetin polisin bilgisine 4 Mart 2019 tarihinde geldiğini, zanlının aynı gün mahkeme emri gereği tutuklandığını ifade etti. Polis, iki gündür tutuklu olan zanlı hakkındaki soruşturmanın tamamlandığını, TC-KKTC vatandaşı olduğunu belirterek, teminat talep etti.

Mahkeme, zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanması ve iki kefilin 30’ar bin TL kefalet senedi imzalaması şartları ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

Anahtar Kelimeler:
Turgay DumanDarpHamile
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Afrika davasında Tabak ve Levent kendini savundu
Afrika davasında Tabak ve Levent kendini savundu
Russu’nun evinde uyuşturucu bulundu
Russu’nun evinde uyuşturucu bulundu
Kadına şiddetten yakalandı
Kadına şiddetten yakalandı
Yeniboğaziçi’nde ev yangını
Yeniboğaziçi’nde ev yangını
Kaçak et operasyonu
Kaçak et operasyonu
Alsancak’ta uyuşturucu
Alsancak’ta uyuşturucu
Uyuşturucu bulunduran iki kişi tutuklandı
Uyuşturucu bulunduran iki kişi tutuklandı
İçki hırsızları yakalandı
İçki hırsızları yakalandı
40.995 Euro'yu cebe attı
40.995 Euro'yu cebe attı
Taşkıran'ın icraatları ortaya çıkıyor
Taşkıran'ın icraatları ortaya çıkıyor

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner303

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim