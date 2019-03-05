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Hamile eşini dövdü

Hamile eşini dövdü

05 Mart 2019 Salı 18:21
Hamile eşini dövdü

Hamile eşini dövdü

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne’de 30 yaşındaki 2 aylık hamile eşini çocuğun kendisinden olmadığı gerekçesi ile darp eden 42 yaşındaki Turgay Duman tutuklanarak bugün Girne Kaza Mahkemesi huzuruna çıkarıldı.

Mustafa Yanaroğlu, 3 Mart 2019 tarihinde saat 08.30 raddelerinde Girne’de sakin Turgay Duman, karnındaki çocuğun kendisinden olmadığı gerekçesi ile sözlü olarak tartıştığı iki aylık hamile eşi S.D.’yi ensesine, sırtına ve sol bacağına elleriyle yumruk atıp ciddi şekilde darp ettiğini söyledi. Polis, şikayetin polisin bilgisine 4 Mart 2019 tarihinde geldiğini, zanlının aynı gün mahkeme emri gereği tutuklandığını ifade etti. Meselede alınması gereken ifadeler ve çevre şahadetleri olduğunu kaydeden polis, müştekinin ailesinin de olayı öğrenip KKTC’ye geldiğini, olayın büyüyebileceğini ifade etti. Polis, hem soruşturma amaçlı hem de olayın daha fazla büyümemesi için zanlının 2 gün süre ile tutuklu kalmasını talep etti.

Yargıç meltem Dündar, zanlının işlediği iddia olunan suçların vahim suçlar olduğunu, 3 yıla kadar hapis öngördüğünü, ayrıca müşteki ile zanlının aynı yerde kalmasından dolayı yeniden bir temas olabileceğini ifade ederek, zanlının 2 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

Anahtar Kelimeler:
Turgay DumanHamile EşiDarp
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