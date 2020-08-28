Hallederim diyerek dolandırdı

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne’de bir şahıstan sahtekârlıkla 150 TL aldığı tespit edilen Erdi Konyalıoğlu tutuklanarak bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı. Mahkeme, hakkında soruşturma başlatılan zanlının ilk etapta 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

150 LİRASINI ALDI

Olay 19 Ağustos tarihi, saat 12 sıralarında, Girne Karakum’da faaliyet gösteren bir markette meydana geldi. Zanlı Erdi Konyalıoğlu su hatları arızalı olan bir şahıstan hatları tamir etme vaadiyle 150 TL nakit para aldı.

TAMİRATI YAPMADI

Tamiratı yapmayan zanlı olayın polise intikal etmesi üzerine tutuklandı. Hakkında sahtekârlıkla para temini suçlamasıyla dava açılan zanlı 3 gün tutuklu kalacak.