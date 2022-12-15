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Halil Falyalı cinayeti: Dava, 36. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam ediyor

KKTC’de 8 Şubat'ta silahlı suikast saldırısında öldürülen Kıbrıslı Türk İş insanı Halil Falyalı davası İstanbul’da 36. Ağır Ceza Mahkemesinde görüşülmeye devam etti.

15 Aralık 2022 Perşembe 23:27
Halil Falyalı cinayeti: Dava, 36. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam ediyor

Evrim Kamalı

KKTC’de  8 Şubat'ta silahlı suikast saldırısında öldürülen Kıbrıslı Türk İş insanı Halil Falyalı davası İstanbul’da 36. Ağır Ceza Mahkemesinde görüşülmeye devam etti.

“KKTC MAKAMLARI ADALETİ ENGELLİYOR…”

Aralarında Söylemez kardeşlerin de bulunduğu 6 sanık hakim karşısına çıkarken, sanıklar suçlamaları kabul etmedi tahliye talebinde bulundu. Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş'ın öldürülmesine ilişkin aralarında Mehmet Faysal Söylemez ve Mustafa Söylemez kardeşlerin olduğu 6 sanığın yargılanmasına ikinci duruşmada da devam edildi.

Organize suç örgütü kurmak, planlayarak adam öldürmek gibi ağır ve ciddi suçlardan itham edilen sanıklar, Mustafa Söylemez, Mehmet Faysal Söylemez, Ender Yıldız ve Cengiz Şener Segbis sitemi ile mahkemeye katılırken, bu kez  Abdurrahim Çelik, ve Metin Süs duruşma salonuna katıldı.Zanlilarin avukatları KKTC makamlarını gerekli bilgileri göndermedikleri için adaleti engellemekle suçladı.

Halil Falyalı´nın eşi Özge Falyalı'yı ise Avukat Muhammed İkbal Şakir temsil etti.

KKTC MAKAMLARI DOSYALARI GÖNDERMEDİ…

Duruşma sırasında katil zanlılarının avukatları tutukluluk sürelerini 10 ay olduğunu KKTC polisinin kurgulayarak delil yarattığını iddia etti. Öte yandan mahkeme Başkanı duruşma sırasında KKTC kolluk kuvvetleri ile yapılan resmi yazışmaya dikkat çekerek, KKTC’den dosya için gerekli bilgi ve evrakların hala mahkemeye ulaşmadığına konuyla ilgili istekte bulunduğuna vurgu yaptı.

DOKTOR TAVSİYESİ VERMİŞ…

Öte yandan Sedat Peker’in akrabası olan Metin Süs’ün mahkeme salonunda Mustafa Söylemez ile suaikast sonrası kahvaltı yaptıklarını konuyla ilgili herhangi bir bilgisi olmadığını iddia etti. Abi diye bahsettiği Mustafa Söylemez ile Söylemezin eşinin beyin cerrahı aradığını ve kendisine doktor tavsiye etmesi için görüştüğünü iddia etti.

Falyalının Avukatı Şakir’in Süs ve Cemal Önal Bağlantısı üzerine sorduğu soruya Metin Süs , “ona da mide doktoru tavsiye etmiştim tanışıklığımız Mustafa Abimden dolayıdır” diyerek cevap verdi.

“KKTC MAKAMLARININ RAPORLARI BİZİ BAĞLAMAZ…

”Mehmet Faysal Söylemez ise savunmasında 10 aydır tutuklu bulunduğunu ve tahliye kararı üretilmesini taleb etti. Faysal Söylemezin savunma avukatı ise Baz sinyallerinin suçlama için yeterli olayacağını günde 60 bin kişinin aynı baz istasyonunda sinyal verebileceğini ifade etti. KKTC’de işlenen suç ile müvekilinin bağlantısı olmadığına vurgu yaparak KKTC makamlarının delil raporu veya KKTC’de alınan ifadelerin gönderilmemesinin kendilerini bağlamadığını iddia etti.

DURUŞMA MART AYINA ERTELENDİ…

İki saat süren duruşma sonrası mahkeme başkanı duruşmanın devamı için davayı 02\03\2023 13:30’a erteledi. Mahkeme başkanı KKTC’den yeniden dava dosyalarının isteneceğine de vurgu yaptı.

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