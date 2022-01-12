Haldan tutuksuz yargılanacak

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da şirket müdürü olarak çalıştığı Tane İlaç Enterprises Ltd isimli iş yerinden hırsızlık yaptığı gerekçesi ile tutuklanan zanlı Ali Kutlu Haldan, bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren Polis memuru Öjen Açıkada, olguları aktardı. Polis, zanlı Ali Kutlu Haldan’ın 2017-2019 yılları arasında Lefkoşa'da şirket müdürü olarak Müstahdemi olduğu Tane İlaç Enterprises Ltd isimli işyerine, eczanelerden toplanan ilaç satışına müteakip tam olmamakla birlikte yapılan hesaplamalara karşın ödenen 650 bin TL'yi tasarrufuna alıp ihtiyaçlarına harcamış ve yine Devlet Ecza Deposuna tedarik ettikleri ilaçlara müteakip Maliye Bakanlığı tarafından ödenen Merkez Bankası’na ait 1,050,908.38 TL meblağlı çeki de sirkat edip ikamet ettiği eve kısmi ödeme yaptığını anlattı. Polis, zanlının 3.1.2022 tarihinde derdest emri gereği tutuklandığını söyledi.

Polis, zanlının etki edebileceği tahkikatın tamamlandığını belirtip, mahkemenin uygun göreceği teminata bağlamasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, zanlının yurtdışına çıkışının yasaklanması, 2 haftada 1 gün ispat-ı vücutta bulunması, 30 bin TL nakit teminat yatırması, KKTC vatandaşı muteber iki kefilin 100’er bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.