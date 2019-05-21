banner313
banner309
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 26°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
85231
ALTIN
249.362
DOLAR
6.0809
STERLİN
7.6977
EURO
6.7930
İşte yeni kabine, yeni bakanlar
Son Dakika
İŞTE YENİ KABİNE
UBP HP Koalisyonu Protokolü
UBP HP KOALİSYONU PROTOKOLÜ
7 ay hapis yatacak
7 AY HAPİS YATACAK
Tartışdığı kişiyi makasla yaraladı
TARTIŞDIĞI KİŞİYİ MAKASLA YARALADI
banner307

Hala kimliği tespit edilemedi

Hala kimliği tespit edilemedi

21 Mayıs 2019 Salı 12:00
Hala kimliği tespit edilemedi

Hala kimliği tespit edilemedi

Evrim Kamalı

banner317
Kıbrıs Manşet Özel Haber

Ercan Havalimanı’ndan başkasına ait Fransız pasaportlarıyla çıkış yapmaya çalışan iki zanlı bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Meseleyle ilgili olarak mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Alpaslan Yavuz, 17 Mayıs tarihinde saat 11.00'da Ercan Havalimanı’nda önceden Guilene Clarice Fossi Nkouamou’nu adına sahte olarak düzenlenmiş Fransız pasaportu ile pasaportta adı geçenin kimliğine bürünerek K.K.T.C'den çıkış yapmak istediği esnada konu yerde görevli Sivil Hizmet Görevlisi tarafından tespit edildiğini anlattı. Yavuz, zanlının kimliğinin belirlenemediğini belirtip, tahkikat amaçlı üç gün daha tutuklu kalmasını talep etti. Yavuz, zanlı Zain Adamo’nun ise 17 Mayıs’ta Lefkoşa' da Lokmacı Kara Giriş Kapısından, önceden Roukit Abdallah adına sahte olarak düzenlenmiş Fransiz Pasaportu ile, pasaporttaki şahsın kimliğine bürünerek K.K.T.C'ye giriş yaptıktan sonra, ayni gün yine aynı pasaport ile Ercan Havalimanı’ndan çıkış yapmak istediği esnada, çıkış kabininde görevli Sivil Hizmet Görevlisi tarafından tespit edildiğini belirtti. Zanlının adının Zain Adamo olduğunun belirlendiğini söyleyen Yavuz, zanlının tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan, zanlı Zain Adamo’nun 45 günü aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına diğer zanlının ise tahkikat amaçlı üç gün tutuklu kalmasına emir verdi.

Son Güncelleme: 21.05.2019 13:01
Anahtar Kelimeler:
PasaportSahte
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Mehmet Doğu; Meryem’in onu öldüreceğinden haberim yoktu
Mehmet Doğu; Meryem’in onu öldüreceğinden haberim yoktu
7 ay hapis yatacak
7 ay hapis yatacak
Tartışdığı kişiyi makasla yaraladı
Tartışdığı kişiyi makasla yaraladı
Düzova’da yangın: 2 dönüm arpa yandı
Düzova’da yangın: 2 dönüm arpa yandı
Trafo yangına neden oldu
Trafo yangına neden oldu
Bulaşık makinesi yangına neden oldu
Bulaşık makinesi yangına neden oldu
İş yerinde yangın
İş yerinde yangın
Tartıştığı kişiyi maksla yaraladı
Tartıştığı kişiyi maksla yaraladı
Marketten hırsızlık
Marketten hırsızlık
Cep telefonu hırsızlığı
Cep telefonu hırsızlığı

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner308

banner302

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim