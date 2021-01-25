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Haklarında 4 davadan suç getirildi

29 Ocak 2018 tarihinde Gazimağusa’da Kennedy Dede'yi evinden döverek kaçırıp Çanakkale Göleti'nde döverek öldürmekle suçlanan 5 sanık bugün 25.01.21 tarihinde saat 09:50 sıralarında Gazimağusa Ağır Ceza mahkemesi'ne çıkarıldılar, Mahkeme saat 13:45de son buldu.

25 Ocak 2021 Pazartesi 16:09
Haklarında 4 davadan suç getirildi
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 29 Ocak 2018 tarihinde Gazimağusa’da Kennedy Dede'yi evinden döverek kaçırıp Çanakkale Göleti'nde döverek öldürmekle suçlanan 5 sanık bugün 25.01.21 tarihinde saat 09:50 sıralarında Gazimağusa Ağır Ceza mahkemesi'ne çıkarıldılar, Mahkeme saat 13:45de son buldu.

 Olayın azmettiricisi olmakla itham edilen Nidai Şanlı, Ozan Körkurt, Onur Körkurt, Simge Dağdur ve Zekeriya Kurucu bugün çıkarıldıkları mahkemede 4 dosya üzerinden dava okundu.

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Sanıklar aleyhine 4 suçtan dava getirildisanıklar aleyhine 1- adam öldürme, 2-adam kaçırma, 3- ciddi darp, 4-tehlikeli silah taşımaktan toplam 4 dava getirildi.

Sanık 1 Nidai Şanlı 4 davadan , sanık 2 Ozan Körkurt 3 davadan, sanık 3 Onur körkurt  3 davadan, sanık 4 Simge Dağdur  2 davadan, sanık 5 Zekeriya Kurucu 3 davadan suçlu bulunarak mahkum edildi.

Savunma avukatları yarın saat 13:00'da hitablarını sunacaklar.(MHA)

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Son Güncelleme: 25.01.2021 17:20
Anahtar Kelimeler:
GazimagusaKennedy DedeÇanakkale GöletiZekeriya KurucuSimge DağdurOnur KörkurtNidai Sanlı
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