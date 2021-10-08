Haggai Onyedikachukwu 7 gün daha tutuklu

Kamalı Haber

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Kazım Sevinç, olguları aktardı.

Polis, huzurunuzda bulunan zanlı Haggaı Onyedıkachukwu’nun müstahdem tarafından sirkat suçundan methaldar olduğunu belirtti.

Polis, 10.06.2021-22.09.2021 tarihleri arasında Lefkoşa'da, Taşkınköy Şehit Kemal Ünal Caddesi üzerinde faaliyet gösteren Cvk Coin TRD. LTD. isimli iş yerinde part-time olarak çalışan zanlı Haggaı Onyedıkachukwu Anaekwe’nin şirkete ait sanal borsa hesapları üzerinden satmış olduğu kripto paralar karşılığında tahsil etmiş olduğu 13.041 Amerikan Dolarını şirket kasasına yatırmayıp zimmetine geçirerek sirkat ettiğini belirtti.

Polis, zanlının 07.10.2021 tarihinde derdest emri gereği tutuklandığını söyledi. Polis, mesele ile ilgili olarak soruşturmanın devam ettiğini ve bahse konu tarihler arasında halı hazırda halen hesaplar üzerinde araştırmaların devam ettiğini söyledi.

Polis, incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğundan bu safhada tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının 7 gün daha poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, zanlının 7 gün tutuklu kalmasına emir verdi.