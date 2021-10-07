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Haggai Onyedikachukwu 1 gün poliste tutuklu kalacak

Lefkoşa’da meydana gelen müstahdem tarafından hırsızlık meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Haggai Onyedikachukwu mahkeme huzuruna çıkarıldı.

07 Ekim 2021 Perşembe 14:12
Haggai Onyedikachukwu 1 gün poliste tutuklu kalacak

Kamalı Haber

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Mehmet Şener, olguları aktardı. Polis, huzurunuzda bulunan zanlı Haggaı Onyedıkachukwu’nun Müstahdem tarafından sirkat suçundan methaldar olduğunu belirtti.

Polis, 10.06.2021-22.09.2021 tarihleri arasında Lefkoşa'da, Taşkınköy Şehit Kemal Ünal Caddesi üzerinde faaliyet gösteren Cvk Coin TRD. LTD. isimli iş yerinde part-time olarak çalışan zanlı Haggaı Onyedıkachukwu Anaekwe’nin şirkete ait sanal borsa hesapları üzerinden satmış olduğu kripto paralar karşılığında tahsil etmiş olduğu 13.041 Amerikan Dolarını şirket kasasına yatırmayıp zimmetine geçirerek sirkat ettiğini belirtti.

Polis, zanlının 07.10.2021 tarihinde derdest emri gereği tutuklandığını söyledi. Polis, mesele ile ilgili olarak soruşturmanın yeni başladığını ve bahse konu tarihler arasında halı hazırda halen hesaplar üzerinde araştırmaların devam ettiğini söyledi.

Polis, incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğundan bu safhada tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının 1 gün daha poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, zanlının 1 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Haggai OnyedikachukwuBitcoin
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