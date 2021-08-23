Haftalık yangın raporu

16 – 22 Ağustos 2021 tarihlerini kapsayan tarih aralığında meydana gelen yangınların muhtemel sebepleri, yol kenarlarına ve araziler içerisine söndürmeden atılan sigara izmaritleri, ortamda biriken LPG gazının patlaması, faal durumdaki su sebilinde aşırı yüklemeden dolayı meydana gelen kısa devre, ihmal ve dikkatsizlik, elektrik tellerinden düşen kıvılcımlar, oluşan kısa devreler, spiral ve kaynak makinesinden çıkan kıvılcımlar ve diğer yangınlar yer almıştır.

Yangınlar sonucu meydana gelen toplam zarar miktarı yaklaşık 226.760 TL’dir. Yangınların bölgelere göre dağılımı ise şöyledir.

Lefkoşa:6

Gazimağusa:2

Girne:4

Güzelyurt:4

İskele:3

YANGINLARIN BÖLGELERE GÖRE DAĞILIMI

LEFKOŞA 6 GAZİMAĞUSA 2 GİRNE 4 GÜZELYURT 4 İSKELE 3 TOPLAM 19 HASAR MİKTARI 226.760 TL

16.08.2021– 22.08.2021 TARİHLERİ ARASINDA MEYDANA GELEN YANGIN SEBEPLERİ Sigara İzmariti 6 Kısa Devre 4 Elektrik Telleri 1 İhmal ve Dikkatsizlik 1 Temizlik Maksatlı 1 Gaz Kaçağı 1 Spiral ve Kaynak Makinesi 2 Tespit Edilemeyen 3 TOPLAM 19