Haftalık yangın raporu

11 - 17 Ekim 2021 tarihlerini kapsayan süre içerisinde meydana gelen yangınların muhtemel sebepleri, yol kenarlarına ve araziler içerisine söndürmeden atılan sigara izmaritleri, ihmal ve dikkatsizlik, mangal kömürlerinden çıkan kıvılcımların kuru otları tutuşturması, sabotaj, açığa çıkan LPG gazının alev alması, oluşan kısa devreler ve diğer yangınlar yer almıştır. Hususi servis olayları ise konutun balkonunda bulunan demir korkuluklar üzerine düşüp vücuduna demir saplanan şahsın İtfaiye Ekipleri tarafından demir korkuluklar kesilerek Hastaneye sevki sağlanmış ve trafik kazası sonucu kaza yapan aracın faal durumdaki aküsünün sökülerek yangın riskine karşı önlem alınması olarak yer almıştır.

Yangınlar sonucu meydana gelen toplam zarar miktarı yaklaşık 18.335 TL’dir. Yangınların bölgelere göre dağılımı ise şöyledir.

Lefkoşa:8

Gazimağusa:7

Girne:-

Güzelyurt:2

İskele:2