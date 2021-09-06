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Haftalık yangın bilançosu

30 Ağustos - 05 Eylül 2021 tarihlerini kapsayan süre içerisinde, KKTC’de toplam (18) adet yangın meydana gelmiştir. Bu yangınların sonucunda maddi hasar olmuştur.

06 Eylül 2021 Pazartesi 12:10
Haftalık yangın bilançosu

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30 Ağustos - 05 Eylül 2021 tarihlerini kapsayan süre içerisinde meydana gelen yangınların muhtemel sebepleri, yol kenarlarına ve araziler içerisine söndürmeden atılan sigara izmaritleri, faal durumdaki klimada aşırı yüklemeden dolayı meydana gelen kısa devre, ihmal ve dikkatsizlik, sirayet, elektrik tellerinden düşen kıvılcımlar, oluşan kısa devreler ve diğer yangınlar yer almıştır.

Yangınlar sonucu meydana gelen toplam zarar miktarı yaklaşık 104,275 TL’dir. Yangınların bölgelere göre dağılımı ise şöyledir.

Lefkoşa:3

Gazimağusa:8

Girne:1

Güzelyurt:3

İskele:3

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Anahtar Kelimeler:
YangınItfaiye
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